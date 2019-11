CAN 2021: Côte d'Ivoire-Niger, Kamara Ibrahim refuse le Félicia

Le sélectionneur des Eléphants de Cote d'Ivoire, Kamara Ibrahim, a dévoilé ses nouveaux objectifs et a également déploré l'état de la pelouse du Félicia qui va abriter la rencontre entre les Éléphants et les Nigériens.

Kamara Ibrahim: ''Le stade Félix Houphouët-Boigny n'est pas le meilleur endroit''

Les Eléphants de Côte d'Ivoire ont deux rendez-vous importants comptant pour les première et deuxième journées éliminatoires de la CAN 2021.

Ils affrontent le Niger le 16 novembre 2019 à 19h00 au stade Félix Houphouët-Boigny avant de prendre l'avion pour Addis-Abeba afin d'en découdre avec l'Ethiopie.

A cet effet, le sélectionneur ivoirien, Kamara Ibrahim, qui animait une conférence de presse ce mercredi au siège de la Fédération ivoirienne de football à Treichville, a dévoilé ses nouvelles ambitions.

''Dans ma tête aujourd'hui, j'ai basculé dans la deuxième partie de la mission qu'on m'a confiée. C'est-à-dire qu'après avoir réussi à qualifier l'équipe pour la Can 2019, nous sommes aujourd'hui dans la phase où il faut rendre l'équipe assez compétitive, et donc on va s'y atteler", a affirmé le patron du banc des Eléphants.

Par ailleurs, Kamara Ibrahim a déploré le mauvais état de la pelouse du Félicia qui va accueillir le premier match des Eléphants durant ces éliminatoires.

''Nous sommes tous d'accord que le stade Félix Houphouët-Boigny n'est pas le meilleur endroit qu'il faut pour disputer ce genre de rencontre. J'y suis passé et j'ai vu l'état de la pelouse (...) Je parle avec mon cœur. J'aurai souhaité une pelouse assez correct pour avoir le maximum de nos joueurs. Parce que, parfois, les ivoiriens sont assez acerbes avec les garçons en comparant leurs prestations en club et leurs prestations en sélection. Vous savez, il y a un ensemble de choses dont il faut tenir compte. Ce ne sont pas des excuses que je fais pour eux mais ce sont des éléments dont il faut tenir compte", a ajouté Kamso.

Le sélectionneur ivoirien a également dévoilé la liste des 24 joueurs qui prendront part à ces deux rencontres. Parmi ces joueurs, il y en a deux qui sont à leurs toutes premières sélections en équipe nationale.

Il s'agit des milieux de terrain, Kouamé Koffi Christian évoluant au Tp Mazembe(Rdc ) et Ibrahim Traoré qui joue au Slavia Prague en Ukraine.

Pour rappel, le Félicia a abrité la grande veillée artistique en hommage à Dj Arafat le 30 août dernier. Une veillée au cours de laquelle la pelouse du stade a été mise à rude contribution. Ce qui pourrait avoir contribué à la détérioration de la pelouse.