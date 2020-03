Eva DL, la jeune Ivoirienne qui a brisé le coeur de Fally Ipupa

Fally Ipupa aurait pu vivre une belle idylle amoureuse avec Eva DL, une Ivoirienne qui faisait partie de son staff en tant que danseuse. Mais le désir de la star congolaise de se mettre avec la jeune dame ne s'est jamais réalisé. La belle demoiselle revient sur cette affaire.

Pourquoi Eva DL a refusé les avances de Fally Ipupa

Eva DL a fait les beaux jours de l'orchestre de Fally Ipupa en tant que danseuse. Cependant, la collaboration entre l'Ivoiro-congolaise et le chanteur de rumba prend fin quand l'ex-poulain de Koffi Olomidé apprend qu'elle offre ses services à son grand rival Ferre Gola. Invitée sur les ondes de Vibe Radio, la jeune dame a apporté de plus amples explications sur sa séparation d'avec El Maravilloso.

"Fally n’a pas digéré, il n’a pas apprécié le fait que je me retrouve tantôt chez son concurrent Ferre Gola. Je l’ai fait parce que le Boss Fally était à un moment plus installé au Congo. Et puis il faut dire que je n’étais pas liée à lui par un contrat", a confié Eva DL sans tergiverser.

Au cours de l'émission, Eva DL a fait une grosse révélation sur ses relations avec Fally Ipupa, qui vient de dompter la France lors de son concert du 28 février à l'AccorHotels de Paris. En effet, l'invitée de Vibe Radio a laissé entendre que son ancien employeur lui a fait la cour. "Il m’a fait des avances à l’époque. Fally est certes un homme beau, mignon et tout, mais je ne voulais pas d’une relation avec lui", s'est exprimée la demoiselle.

Elle ajoute qu'au moment des faits, non seulement Fally Ipupa faisait preuve d'une "certaine immaturité", mais il entretenait plusieurs relations amoureuses. "Et moi, je ne voulais pas être un pneu secours, ça ne m’intéressait pas. Car je veux être la seule qui représente", a-t-elle précisé. Il faut noter qu' Eva DL a été recrutée par Tiesco le Sultan pour intégrer le label Rebel Music.