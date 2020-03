Grosse bagarre entre Debordo et Bebi Philip à cause de Carmen Sama

Le torchon brûle entre deux grands artistes du Couper décaler, Debordo Leekunfa et Bebi Philip. En effet, Mister Bbp n'a pas apprécié les récentes sorties du Mimi à l'encontre de la belle Carmen Sama, la veuve de Dj Arafat.

Debordo Leekunfa et Bebi Philip, le début de la fin

L'arrangeur-chanteur ivoirien, Bebi Philip, n'a pas du tout apprécié les dernières sorties de Debordo Leekunfa qui lui demandait de sortir avec la veuve de Dj Arafat, Carmen Sama.

Pour justifier ses propos, Debordo Leekunfa avait même rappelé que le défunt mari de la belle Carmen, lorsqu'il était encore en vie, a couché avec la femme de Mister Bbp, et donc l'arrangeur devrait lui rendre la monnaie de sa pièce.

Une sortie qualifiée de pitoyable par Mister Bbp qui estime que les agissements de Debordo ont pour unique but de susciter l'engouement autour sa prochaine production musicale qui sortira le 15 avril prochain. A travers une publication sur sa page facebook, Bebi Philp a refusé d'associer son image à cette pratique.

''C'est pitoyable! Juste pour créer l’engouement autour d’un morceau, on se permet de toucher à des sujets sensibles sans aucune retenue, exposant gratuitement la vie des gens sur internet dans le plus grand manque de respect total surtout à l’égard de la Femme. Famille, nous devons le respect aux femmes dans la vie et sur les réseaux sociaux...Je compte sur vous mes miraculés (fans de Bebi Philip) à la discipline et à la bonne moralité. Je refuse d'associer mon image à de mauvaise attitudes'', a écrit Bebi Philp.

Mister Bbp est celui là même qui arrange pratiquement tous les morceaux de Debordo dont le prochain intitulé ''Que du saal'' dont la sortie est prévue pour le 15 mars prochain.

Touché par les propos de Bebi Philip, Debordo Leekunfa a décidé de mettre fin à leur collaboration. ''Fin de collaboration. Ça été un plaisir. Je viens récupérer mon ''Que du saal'' et Basta. Moi, j'ai pitié pour toi; tu viens d'éteindre ta carrière musicale... Tu as pensé que j'allais te demander pardon...Tu te prends pour le sauveur de la musique africaine. Sois prêt pour les répercussions", a repliqué Opah la nation.