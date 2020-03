Debordo: "Carmen Sama est une ingrate (...) Elle me voit en maudit"

Debordo Leekunfa a expliqué pourquoi il a demandé à Bebi Philip de sortir avec la veuve de Dj Arafat, Carmen Sama, qu'il a également traitée d'ingrate.

Debordo Leekunfa: ''Je me suis battu pour Carmen...Aujourd’hui, elle me voit en maudit"

L'artiste Coupé-Décalé Debordo Leekunfa, dans une vidéo diffusée en direct sur sa page facebook, a expliqué pourquoi il a fait un post pour demander à Bebi Philip de sortir avec la veuve de Dj Arafat, Carmen Sama.

A en croire Opa la Nation qui se prépare activement à dévoiler un single intitulé Que du Saal, le 15 mars prochain, l'objectif de cette publication était d'énerver les chinois qui passent tout leur temps à injurier les autres acteurs du Couper décaler depuis le décès de Dj Arafat.

En ce qui concerne cette fameuse publication qui a été supprimée quelques heures après, Debordo Leekunfa a affirmé qu'il n'a fait que rappeler ce qui s'est passé auparavant entre Dj Arafat et Bebi Philip.

''Le défunt mari de Carmen, quand il vivait...il a couché avec la femme de Bebi Philip lorsqu'elle était enceinte. Elle a couché avec lui lorsqu'elle était en debut de grossesse. Sa première copine Marie Emmanuella, et de peur que Bebi apprenne cela, elle a fait une fausse couche. La grossesse est tombée. Et toi Bebi, tu es rentré dans une dépression; tu as commencé à fumer n'importe comment...Mais je n'ai pas mal parlé. J'ai juste fait un rappel'', a-t-il expliqué.

Puis d'ajouter: ''C'est pour vous qui piquez, vous les chinois, que j'ai fait ça. Vous passez votre temps à attaquer tout le monde parce que votre président est mort sinon, moi, je n'ai rien contre Carmen. Elle ne m'a rien fait; elle ne m'a jamais insulté''.

Debordo Leekunfa a ajouté qu'il a milité pour ne pas que Carmen Sama soit oubliée après la mort se son mari mais cette dernière n'a pas été reconnaissante envers lui.

"Je me suis battu pour elle. Seulement, elle n'a pas été reconnaissante envers moi. Aux premières heures de la mort de Dj Arafat, c'est nous qui étions là pour la soutenir. Quand Tina Glamour a fermé la chambre de son fils et puis Carmen dormait sur le sol, c'est moi que les tantes de Carmen sont venues voir. J'ai automatiquement approché le comité d'organisation pour ne pas qu'on oublie Carmen. Vanessa Fashion est témoin. Mais quand j'ai fait mon concert, elle n'est jamais venue me soutenir. Elle était au concert de Mix mais je n'ai jamais fait d'histoires. Funérailles, c'est fini! Elle s'est jouée les victimes. Elle a eu tout ce qu'elle a eu et, en retour... elle nous voit en maudit...Je salue son ingratitude", a dénoncé Debordo Leekunfa.