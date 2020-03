Affaire "Carmen Sama-Eunice Zunon": L'influenceuse dit toute la vérité

Traitée de jalouse pour avoir marqué son désaccord relativement aux nombreuses apparitions sur les réseaux sociaux de la veuve de Dj Arafat, Carmen Sama, Eunice Zunon a tenu à clarifier les choses.

Eunice Zunon est-elle vraiment jalouse de Carmen Sama ?

La jeune et belle web humoriste ivoirienne, Eunice Zunon, avait l'habitude de s'en prendre à Dj Arafat qu'elle appelait affectueusement ''mon mari''. Recrutée en tant que chroniqueuse à l'émission Peopl'Emik diffusée sur la troisième chaîne de télévision nationale (Rti3), Bb bouche pointue n'a pas été tendre envers la veuve du Daishikan, Carmen Sama, lors du récent passage de Tina Glamour à ladite émission.

La bloggueuse s'est insurgée contre les nombreuses sorties de la mère de la petite Rafna seulement quelques mois après le décès de son conjoint. ''Si Mael ou Ézéchiel font cela (s'exhiber sur les réseaux sociaux), on dira qu'ils veulent ressembler à leur père, mais Carmen est la femme de Dj Arafat et donc, on ne peut pas accepter cela'', a soutenu la belle Eunice Zunon.

Cette sortie lui a aussitôt attirée les foudres de plusieurs internautes qui ont estimé qu'elle est jalouse de Carmen Sama. Dans une vidéo, la talentueuse bloggueuse ivoirienne a tenu à clarifier les choses. Elle a expliqué qu'elle a simplement joué le rôle qu'on lui a demandé lors de cette émission.

''Ce n’est pas parce que vous pensez qu’une personne est bien que tout le monde doit le penser. Je ne vous empêche pas d’aimer Carmen, de l’apprécier. Mais là, je suis au travail et je fais ce que mon travail me demande. Il fallait faire parler maman Tina Glamour et j’ai employé les moyens qu’il fallait pour la faire parler...Dieu merci, les choses se sont bien passées. Je n’ai pas eu d’embrouilles avec elle. Ce n’est pas personnel même si j’ai mon avis personnel vis-à-vis de ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Mais ce n’est pas ce que vous pensez. Il n’y a pas de jalousie'', a rassuré Eunice Zunon.