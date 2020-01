Eunice Zunon: Son clin d'oeil à Jonathan, le copain de Maria Mobil

Jonathan Morrisson, le petit ami de la top model togolaise, Maria Mobil, a fait une belle proposition à la talentueuse comédienne ivoirienne, Eunice Zunon.

Quelque chose va se passer entre Jonathan Morrisson et Eunice Zunon

La jeune et très talentueuse comédienne Eunice Zunon est certainement l'une des étoiles montantes de l'humour en Côte d'Ivoire. Révélée grâce à ses vidéos comiques publiées sur les réseaux sociaux, cette jeune fille a réussi à se trouver une place dans le paysage très restreint du showbiz ivoirien. Sacrée primud du meilleur humoriste de l'année 2019, Bb bouche pointue ne fait pas de distinction dans ses vidéos. Du président de la République au citoyen lambda, personne n'échappe à l'art comique d'Eunice Zunon, pourvu que le sujet en question soit d'actualité.

Dans une vidéo en date du mardi 21 janvier 2020, Eunice Zunon est revenue sur l'affaire de l'animateur de la Rti, Patrick Ndjakan, qui a été sévèrement critiqué le week end dernier par de nombreux internautes qui lui reprochent de se dépigmenter la peau. S'exprimant sur le sujet, la belle influenceuse ivoirienne en a profité pour lancer une pique au petit ami de la bimbo togolaise, Maria Mobil. Le jeune Jonathan Morrison qui dit avoir mis une pause à sa carrière de footballeur en raison d'une blessure.

''Voici notre frère Jonathan, depuis là, il est blessé, on ne l'a pas encore vu sur terrain. Cherchons un médecin pour aller le soigner, on va le voir jouer un peu là, ce n'est pas notre problème. C'est pourquoi lui là, il se dépigmente qui nous intéresse'', a ironisé Eunice Zunon.

Quelques heures après la publication de cette vidéo, la jeune comédienne a annoncé avoir reçu un appel du petit ami de Maria Mobil qui lui a fait une incroyable proposition. ''Jonathan Morrison dit: parce que j'ai parlé de lui aujourd'hui dans ma vidéo, il va offrir à votre Bouche Pointue une caméra dernier cri (caméra de dernière génération) et des logiciels. Et il veut même me produire. Aidez-moi à lui dire merci. Il a un grand cœur", a soutenu Eunice Zunon.