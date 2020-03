Ex-bras droit de Dj Arafat, Olokpatcha rentre dans une colère noire

Près de 7 mois après le décès de Dj Arafat, un de ses plus fidèles lieutenants, Olokpatcha L'empereur, a révélé que des personnes sont en train de jouer avec le business de son défunt compagnon.

Aux premières heures de la mort de Dj Arafat, ses plus proches collaborateurs s'étaient assignés pour mission de prendre la relève de la Yorogang, structure fondée par Ange Didier Houon, afin de pérenniser les oeuvres de ce dernier. A cet effet, Landry Agban avait été désigné par ses pairs comme le tout nouveau président de la Yorogang et un bureau avait même été formé puis présenté au grand public.

Un bureau qui avait ensuite été dissout par la mère de Dj Arafat, Tina Glamour, qui estimait que Landry Agban et ses compagnons n'étaient pas assez compétents pour prendre les rênes de la Yorogang.

Près de 7 mois après le décès de Dj Arafat, tout porte à croire que ses ex fidèles lieutenants se sont retirés de la Yorogang. C'est en quelque sorte ce qui ressort d'une vidéo publiée sur Internet, dans laquelle Olokpatcha l'empereur met en garde ces personnes qui ont décidé de s'approprier la Yorogang.

Le fidèle compagnon de Dj Arafat a d'abord rappelé la genèse de la Yorogang: ''Les membres fondateurs de la Yorogang sont Dj Arafat, Youyou Toit rouge, moi Olokpatcha, Landry Agban, Ordinateur, Bb Sans Os (...) Quand on créait la Yorogang, il n'y avait personne. La Yorogang, c'est d'abord un cercle d'amis'', a révélé Olokpatcha.

Puis d'ajouter: ''Il y a des gens qui jouent avec le business de mon frère mais il y a beaucoup de personnes qui viendront demander pardon publiquement. Arafat est parti avec la rage; il est parti avec la haine. Il n'est pas mort en vain. Et ceux qui sont en train de jouer avec son business, seront supris un matin. Eux-mêmes viendront témoigner. Moi, j'observe. Nous leur donnons la Yorogang; on n'en veut plus (...) Déjà de son vivant, il ne jouait pas avec son travail. Maintenant qu'il est mort, il a laissé des gens pour suivre ses oeuvres et on vient les écarter. Ok! Qu'ils gèrent, on va voir''.