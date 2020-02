Tina Glamour insulte les membres de la Yorogang: "C'est nul"

La mère de Dj Arafat, Tina Glamour, n'apprécie pas le clip vidéo du dernier titre de Dj Arafat intitulé ''Kong''. Pour elle, ce clip est nul.

Tina Glamour dévoile ses projets après le décès de son fils

Après le décès de Dj Arafat, un de ses fidèles lieutenants, Landry Agban, a pris les rênes de la Yorogang, la structure créée par le défunt, en vue de pérenniser ses oeuvres. 6 mois après la brusque disparition, l'on constate un véritable échec de presque toutes les initiatives de Landry Agban et sa bande, notamment avec le Festival Dj Arafat qui n'est pas allé à son terme et aussi le titre Kong dont la sortie a plusieurs fois été reportée. Dans une interview accordée à Opera News, la mère de Dj Arafat, Logbo Valentine alias Tina Glamour, est revenue sur cet échec de Landry Agban et de son équipe.

''Mon fils a créé la Yorogang et ce n'était pas de la plaisanterie. Ceux qui ont voulu récupérer la Yorogang, c'étaient des plaisantins. J'avais dissout moi-même la Yorogang parce que celui même qui a créé la Yorogang l'avait déjà dissoute parce qu'il a été trahi...Et puis, même si on devrait continuer avec la Yorogang, on ne peut pas me sauter quand même. Je suis une chanteuse. Ces badauds là, j'ai pensé qu'ils allaient tenir'', a soutenu Tina Glamour.

Avant de marteler: ''Les fanfarons, je n'aime pas parce que Dj Arafat était un bosseur. Il tient ce caractère de son père Houon Pierre et de sa maman. Donc ceux qui ne savent pas ce que c'est que d'être artiste, ce n'est pas la peine de venir prendre l'emblème de quelqu'un pour aller escroquer les gens. On rend à César ce qui appartient à César".

Invitant les jeunes artistes Couper décaler à s'inspirer de Dj Arafat pour la survie du mouvement, Tina Glamour a déclaré que le clip de Kong n'est pas de qualité. ''Il ne faut pas essayer de ressembler aux Nigérians. On a tout ici. Il faut essayer de faire comme Arafat. Regardez un peu comme il a fait avec ''Kong''. Et quand je vois aujourd'hui des (gens) s'amuser avec Kong. Le clip est nul. Si Arafat était vivant, il n'aurait pas fait un clip pareil. Ça, c'est quoi ça. Il ne faut pas chercher à faire comme lui, mais à s'inspirer de lui pour créer'', a-t-elle ajouté.

Tina a, par ailleurs, annoncé la sortie d'un prochain album dans lequel elle compte reprendre certains titres de son fils. ''Dans mon prochain album, il y aura certains titres de Dj Arafat que je vais reprendre. Par exemple la chanson ''Enfant béni'' qu'il m'a dédiée. Il dit dans la chanson que sa maman le soutient. Quand j'entends ça, ça me rend folle. Je pensais qu'il allait dire ma tante ou ma grand-mère; il a dit ma maman. Il est auteur compositeur. A bon entendeur salut'', a-t-elle lancé.