"Sandia Chouchou a compté sur Dj Arafat pour tenir tête à Beynaud"

Un proche collaborateur de Serge Beynaud a formellement démenti les propos de la chanteuse Couper décaler, Sandia Chouchou, qui a affirmé qu'elle percevait 10 000 fcfa par spectacle lorsqu'elle dansait encore aux côtés du ''mannequin des arrangeurs''.

Serge Beynaud donnait-il vraiment 10 000 par spectacle à Sandia Chouchou ?

L'ex danseuse de Serge Beynaud, la belle Sandia Chouchou, qui s'est lancée dans une carrière solo, a récemment révélé le montant qu’elle touchait par spectacle lorsqu’elle dansait encore aux côtés de Beynaud. ‘’Au moment où je dansais avec Beynaud, je gagnais 10.000F par prestation. Peut-être que ça a changé, je ne sais pas…», avait confié Sandia. Un aveu qui continue de faire grand bruit sur les réseaux sociaux.

Jointe au téléphone par Afrique-sur7, une source proche de Serge Beynaud a formellement démenti les dires de la virevoltante chanteuse Couper décaler. ''C'est faux! Beynaud est l'artiste qui paye le mieux ses danseurs et même les autres membres de son staff sont très bien traités'', lâche notre source. Avant d'ajouter: ''Et puis, même si c'était le cas, quand Sandia dansait avec Beynaud, il était tellement en vogue qu'il pouvait avoir 4 à 5 spectacles par jour. Mais elle ne dit pas à combien de spectacle elle participait par jour pour qu'on calcule ensemble''.

Poursuivant, notre interlocuteur a révélé ce qui s'est passé après que Sandia Chouchou et sa collègue Annick Choco ont décidé de tourner le dos à Serge Beynaud. ''Après qu'elles ont raconté des insanités sur Beynaud, Annick et Sandia sont venues au concert de Beynaud le 1er mai 2015 et elles ont voulu prester, mais elles ont logiquement été refoulées. Par frustration, Sandia Chouchou est rentrée chez elle mais Annick Choco est restée et elle a tout fait pour monter sur le podium pour venir s'excuser auprès de Serge Beynaud, devant près de 12 000 spectateurs. C'est ainsi qu'il a pardonné à Annick Choco...Mais Sandia n'a rien fait pour se faire pardonner. Au contraire, elle a décidé de ne plus travailler avec Annick...De son côté, Beynaud a même fait un featuring avec Annick Choco intitulé ''Téléguidée'' qui l'a propulsée vers l'international et elle est aujourd'hui en Allemagne où elle est reconnue dans l'industrie musicale et théâtrale du pays'', a-t-il fait savoir.

Pour notre source, Sandia Chouchou est tout simplement frustrée. ''Sandia est une frustrée. Elle a compté sur Dj Arafat pour tenir tête à Beynaud mais aujourd'hui, elle est frustrée de son retard face à Annick Choco'', a conclu l'interlocuteur.