Enfin, Aelyssia Darragi, l'épouse d'Alpha Blondy, s'adresse aux Ivoiriens

L'épouse du chanteur reggae Alpha Blondy, Aelyssia Darragi, a publié un texte sur son compte facebook afin d'attirer l'attention des uns et des autres sur la propagation de la maladie à Coronavirus.

Aelyssia Darragi: ''Attention, le coronavirus n'est pas une blague''

Si la belle Aelyssia Darragi, nouvelle épouse du célèbre chanteur reggae Alpha Blondy, est restée silencieuse lors de la polémique qui a enflammé la toile après son mariage avec l'icône de la musique ivoirienne, elle n'a pas du tout eu la même attitude face à l'épidémie de Coronavirus qui gagne du terrain dans plusieurs pays du monde dont la Côte d'Ivoire.

Dans un long texte publié sur sa page Facebook, madame Koné a d'abord déploré la réaction des Italiens qui ont negligé la pandémie. ''La grosse erreur des Italiens, était qu'au début du premier hit, les gens continuaient de vivre leur vie comme d'habitude et descendaient dans la rue pour travailler, se divertir et s’amuser comme en période de vacances....réunions avec des amis et grandes tables, regroupements dans les cafés...'', a dénoncé la belle Aelyssia.

Elle a par contre salué la réaction des Chinois qui, selon elle, ont strictement suivi les différentes instructions sanitaires afin d'empêcher la propagation du Coronavirus dont les premiers cas ont été détectés dans leur pays. ''Les Chinois se sont tout de suite mis au pas et ont accepté le confinement total pour éviter la propagation et que les hopitaux soient submergés. Ils peuvent sortir seulement au compte goutte maintenant après plus de 54 jours de confinement total'', a-t-elle ajouté.

Pour la belle épouse d'Alpha Blondy, le Coronavirus est très loin d'être une blague. A cet effet, elle a laissé quelques instructions que chacun doit suivre afin d'empêcher la propagation de cette pandémie. ''Ne sortez pas dans des endroits bondés. Essayez de ne pas manger dans les lieux publics. Restez à la maison dès à présent... Quand quelqu'un doit sortir, au retour, son habit, direct à la lessive et il se change. Le gel pour les mains et lavage des mains doivent être imposés. Eloigner les enfants des vieux. Les enfants sont asymptomatiques mais vecteurs de la maladie!!! C’est dangereux de les laisser en compagnie des personnes agées. Si on sort, c’est que c’est très important ( courses une fois) et avec gants et masques. Ne saluez plus les gens bon sang'', a recommandé Aelyssia Darragi.