Gnamien Konan à Ouattara: "En voulant introduire Gon de force, tu ..."

Gnamien Konan, président de la Nouvelle Côte d'Ivoire, est très remonté contre la gestion du pouvoir par le président Alassane Ouattara. Dans la contibution ci-dessous, relayée sur sa page Facebook, l'ancien directeur général des Douanes ivoiriennes, fustige l'incapacité du régime Ouattara à trouver des solutions à la situation précaire dans laquelle vivent les citoyens ivoiriens.

Ci-dessous l'intégralité de la contribution du ministre Gnamien Konan

En quasi confinement sanitaire, j’ai été quand même choqué. Alors...

Quand vous voyez un Président à la tête d’un gouvernement de 54 Ministres, travailler 7 j sur 7, 24 h sur 24, croyez-moi, il passe une grande partie de ce temps à régler des problèmes que lui-même a créés ou qui ne regardent pas son pays et ses concitoyens.

À qui la faute?

- Un pays mis en lambeaux par une rébellion armée;

- Un Président sortant est acquitté et qui risque de rentrer au pays

- Un ancien Ministre et leader de jeunesse est acquitté et qui risque de rentrer au pays;

-Un dossier à la CPI qui n’est pas encore fermé pour tout le monde,

-Un mandat d’arrêt international contre un ex-président de l’Assemblee Nationale qui ne prospère pas;

-Des exilés et des prisonniers politiques;

- L’ex-président du pays le plus voisin en exil chez nous;

- Une dette qui monte plus vite que les recettes fiscales;

Sinon, dites-moi!

Pour mettre tous les Ivoiriens sur le même pied d’égalité dans l’accès à la Fonction Publique, retenir que le mérite pour les nominations, supprimer les frais des concours administratifs et d’inscription des nouveaux bacheliers, arrêter le racket organisé des populations par les départements ministériels, est-ce qu’il faut veiller?

Pour empêcher les surfacturations, les fraudes et les évasions fiscales, supprimer les caisses noires et autres fonds de souveraineté, arrêter les gré à gré, faut-il être l’ami de Georges Soros? Pour faire en sorte que la Côte d’Ivoire exporte du riz au lieu d’en importer, est-ce qu’il faut être admis à participer aux réunions du ku klux klan à Washington?

Pour faire en sorte que les Ivoiriens soient des fabricants de chocolats comme les Français sont fabricants de vin, faut-il être membre du conseil de sécurité? Pour combattre le pillage de notre sol et de notre sous-sol par des soi-disants clandestins, faut-il être tout le temps dans les airs?

Pour s’attaquer et résoudre le problème du chômage des jeunes diplômés faut-il d’abord lire tous les journaux ivoiriens? Moi, devant témoins, preuves à l’appui, j’ai redressé la Douane ivoirienne, sorti tous les fonctionnaires fictifs de leur tanière, crée la seule université ivoirienne résiliente au Conoravirus, en CHANTANT..

Les Ivoiriens attendent de leur Président, des choses concrètes. Travailler des heures, pour aboutir à la situation socio-politique qui est la notre, j’avoue que je ne comprends pas. Faire passer un pyromane pour Superman, cher ami, je ne peux pas avaler.

Modestie pour modestie, à sa place, je t’aurais arraché la parole. À ce niveau, en ce siècle, trop était encore trop. Tu nous as ramené au temps du Nannaïsme des Balla Keita et autres Fologo. Comme quoi, les diplômes universitaires et la compétence technique ne suffisent pas

Désolé, mon ami, en voulant introduire quelqu’un de force dans l’histoire, tu t’en es toi même définitivement exclu. Quel beau gâchis.

Avec passion, mais avec amitié.

Le Général Gnamien Konan.