CPI : Charles Blé Goudé, sa comparaison à Mandela qui fait tilt

En liberté sous conditions à La Haye, Charles Blé Goudé a accordé une interview au confrère Africa 24. Dans ces échanges avec le journaliste, l'ancien leader de la galaxie patriotique donne des indices sur son avenir politique, en comparaison à celui de Nelson Mandela.

Charles Blé Goudé : « Nelson Mandela est un exemple qui m'inspire »

Poursuivis pour « crimes de guerre » et « crimes contre l'humanité » commis lors de la crise postélectorale (2010-2011), Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé ont été acquittés par la Chambre préliminaire I de la CPI, Cour pénale internationale. Contrairement à son leader, qui a trouvé comme pays d'accueil la Belgique, où il vit depuis le 1er février 2019, l'ancien leader de la FESCI est resté à La Haye.

L'ancien ministre de la Jeunesse de Gbagbo ne semble pour autant pas s'ennuyer. Lors de ses nombreuses interviews avec des journalistes venus des quatre coins du monde, il ne cesse de marteler : « Je suis sûr d’une chose, c’est que la Côte d’Ivoire n’est pas de passage. Elle m'attend. » Indiquant n'être candidat à rien en 2020, Blé Goudé prend le soin de donner son timing pour se jeter dans l'arène en déclarant : « La conclusion de Laurent Gbagbo sera mon introduction. »

N'empêche que le Président du Congrès panafricain pour la justice et l'égalité des peuples (COJEP) a des ambitions présidentielles qu'il ne cache plus. « Je vais retourner dans mon pays, et je serai parmi les dirigeants de mon pays », a-t-il avoué au micro du confrère, avant de préciser : « J’ai une équipe qui est prête, prête à tous les niveaux. Notre projet politique est prêt. Nous voulons rassembler la Côte d’Ivoire de nouveau pour la reconstruire, parce qu’elle est dépiécée. »

Aussi, à l'égard de ses « adversaires politiques » qui « utilisent le droit et la justice pour le maintenir » à la CPI, il adresse ce message, faisant la parallèle avec la situation qu'a vécue l'ancien dirigeant sud-africain. « Nelson Mandela, personne, aucun dirigeant européen ne voulait le sentir. Mandela est entré en prison en tant que poseur de bombe. Il est sorti comme un héros international. Et tous ceux qui ne voulaient pas le sentir l’ont hissé au firmament de l’histoire du monde entier. La page de poseur de bombe a été arrachée du livre. »

Et le journaliste de lui demander : « Vous pensez avoir le même destin que Nelson Mandela ? »

Et le filleul de Laurent Gbagbo de répondre : « Non, c’est un exemple que je prends et qui m’inspire. Parce que, même les plus grands dictateurs sont allés aux funérailles de Nelson Mandela. Je me demandais ce qu’ils cherchaient là-bas. Parce qu’ils font tout le contraire de ce qui est Mandela, de ce qu’a fait Mandela. »

Notons qu'en Côte d'Ivoire, le Président Alassane Ouattara a annoncé sa non-candidature à l'élection présidentielle de 2020, et son intention de transférer le pouvoir à une jeune génération qui a appris à ses côtés. Charles Blé Goudé critique vertement cette volonté de transmettre le pouvoir et ne se sent nullement concerné par cet appel du président ivoirien, car, précise l'ancien pensionnaire du pénitencier de Scheveningen : « Toute réalité politique est une denrée périssable. »