Décès de l’épouse de Makosso: Une "fatwa" lancée contre Debordo

Les artistes Couper décaler Tiesco le sultan et Bebi Philip se sont dressés contre Debordo Leekunfa qui ne cesse d'accuser le révérend général Makosso Camille d'être le responsable de la mort de sa femme, Tatiana Kosséré.

Décès de l'épouse de Makosso: Tiesco le sultan promet de faire des révélations sur l'accident mortel de Debordo Leekunfa

Contrairement à la plupart des artistes ivoiriens qui expriment leur compassion au révérend général Makosso Camille suite au décès de son épouse, l'artiste Couper décaler, Debordo Leekunfa, bien que s'inclinant devant la mémoire de la défunte, accuse le frère ainé de la bloggueuse, Lolo Beauté, d'être le principal responsable de la mort de Tatiana Kosséré.

Depuis dimanche après-midi, Le Mimi ne cesse de crier haut et fort que le Révérend Makosso doit s'expliquer sur la mort de son épouse.

Il a même exigé une autopsie du corps. Même si certains internautes estiment qu'il faut accorder du crédit aux propos de l'ex meilleur ami de Dj Arafat, force est de constater que Debordo Leekunfa est aussi traité de "fou" ou de "drogué" par de nombreux observateurs.

De plus, certains artistes Couper-décaler, se sont dressés contre Debordo Leekunfa. C'est le cas de Bebi Philip qui a laissé un commentaire sous une vidéo publiée par l'auteur de ''Que du Saal'', et dans laquelle il confiait le sort de Makosso Camille à Dieu.

''Laisse un peu Dieu de côté. Explique un peu l’alcool au volant et tes défunts danseurs‘’, avait commenté Mister Bbp.

De son côté, Tiesco le Sultan a présenté ses condoléances au pasteur Couper-décaler, via une publication sur la toile, promettant de s'occuper personnellement du cas de Debordo Leekunfa.

''Mon vieux, j’ai une forte pensée pour toi. Je n’imagine même pas ta tristesse et celle de tes enfants...J’ai vu votre complicité et l’amour vrai dans vos yeux. Vraiment toutes mes condoléances. DIEU a le dernier mot. Sois fort et relève toi s'il te plaît. Le père, on a besoin de toi. Fais ton deuil au calme'', a écrit Tiesco le sultan.

Avant d'ajouter: ''Je m’occupe de Tanguy (Debordo Leekunfa ). Je vais de ce pas au studio pour lui offrir un son avec les vrais secrets dévoilés sur son soit disant accident mortel. Rendez-vous à 21 heures sur ma chaîne YouTube''.