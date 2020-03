Debordo à Makosso et Lolo Beauté: "La colère de Dieu va vous frapper"

Dénonçant une machination du Révérend Makosso Camille autour de la mort de son épouse Tatiana Kosséré, Debordo Leekunfa a trouvé sur sa route Bébi Philip.

Debordo: ‘’Makosso … La mort de cette dame va vous terroriser ‘’

Longtemps resté silencieux après le décès de son ex meilleur ami Dj Arafat, Debordo Leekunfa n’a pas eu la même attitude après avoir appris la mort de l’épouse du révérend général Makosso Camille.

Suspectant Le roi de la marmaille d’être le principal responsable de la mort de son épouse, Debordo Leekunfa a demandé une autopsie du corps.

Après l'enregistrement audio de l’une des filles de Makosso qui expliquait les derniers instants de sa mère et la vidéo de Lolo Beauté qui a révélé que dame Kosséré Tatiana souffrait d’une hernie dont elle avait récemment été opéré à Abidjan, Debordo Leekunfa est à nouveau monté au créneau.

A travers un texte publié sur la toile, il dénonce une machination de la bloggueuse et de son frère ainé.

‘’J’ai les larmes aux yeux. Une femme gentille, au grand cœur, qui s'est laissée endormir par un mec se disant homme de Dieu, qui ne l’a ni dotée ni mariée…Ils vivaient dans la fornication … La voilà qui finit comme une moins que rien. Elle souffrait de quelle maladie depuis? Quelle hernie ? (...) Elle est morte et on me demande de me taire‘’, a déclaré Debordo Leekunfa.

Avant d’ajouter: ‘’Lolo Beauté, tu es une femme. Prie pour ne pas tomber sur quelqu’un comme ton frère (...) Le pouvoir de l’argent vous rend bêtes tellement, toi et ton frère, que l’homme n’a plus de valeur à vos yeux‘’, a ajouté Le Mimi.

Poursuivant, l’artiste Couper-décaler a même affirmé que Makosso et sa sœur seront frappés par la colère de Dieu. ‘’Vous ne connaissez pas la colère de Dieu. C’est maintenant que ça va commencer. Vous allez apprécier…L’esprit de cette femme est très puissant et c’est loin d’être terminé. La mort de cette dame va vous terroriser‘’, a menacé Debordo avant de revenir sur ses propos tenus dans une vidéo diffusée sur sa page facebook.

Cette vidéo a été suivie par plus de 14 000 personnes dont l’arrangeur Bébi Philip qui a rappelé à Debordo l’accident qu’il a eu en 2016 et qui a ôté la vie à deux de ses danseurs.

‘’Laisse un peu Dieu de côté. Explique un peu l’alcool au volant et tes défunts danseurs‘’, a commenté l'arrangeur ivoirien.