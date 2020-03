Covid-19: Le Maire du Plateau interdit Woro-woro et pinasses dès avril

Dans le cadre de la lutte contre la propagation du Covid-19, Jacques Ehouo, maire de la commune du Plateau, a pris des mesures vigoureuses touchant au domaine du Transport et à l'accès au centre des affaires d'Abidjan.

Lutte contre le Covid-19: Le Plateau ferme ses voies d'accès aux Woro-woro, pinasses et autres

Jacques Ehouo et le Conseil municipal du Plateau, ont arrêté de nouvelles dispositions s’inscrivant dans le cadre de la lutte contre la propagation du Covid-19.

Ces nouvelles mesures qui entrent en vigueur à compter du mercredi 1er avril 2020, interdisent l’accès de la commune du Plateau aux taxis intercommunaux communément appelés Woro-Woro, aux pinasses mais également aux véhicules de transport privé non déclarés.

« Il est suspendu à compter du 1er avril 2020 et jusqu’à nouvel ordre dans la Commune du Plateau, l’activité de transport public de personnes par les véhicules de transports intercommunaux non autorisés (woro-woro), les véhicules de transport privé d’entreprise non déclarés, les pinasses non homologuées par les services de la Commune pour le transport public de personnes», lit-on dans l’article 1 de l’arrêté signé du Maire Jacques Ehouo.

La décision de suspension de ces engins, entraine de facto «la fermeture des gares de woro woro » ainsi que « la fermeture du quai de pinasses de la Carena» et sur tout l’espace public communal.

Le Maire prévient que les contrevenants à cet arrêté verront leurs engins mis en fourrière et paieront en plus une contravention fixée à 250 mille Fcfa "par infraction et par jour".

L’ensemble des services de la Mairie ainsi que le commissaire de police du 1er arrondissement ont été chargés de l’application de cet arrêté municipal.

La Côte d'Ivoire compte à ce jour, 168 cas de patients testés positifs au Covid-19 et le taux de contamination va grandissant au fil des jours.