Covid-19: StarTimes met en place un système d’auto-évaluation

En réaction à la progression de l’épidémie de Coronavirus en Afrique, l’entreprise StarTimes, leader africain de la télévision numérique, a mis en place un système d’auto-évaluation à titre informatif du Covid-19.

StarTimes, leader africain de la télévision numérique, à fond dans la lutte contre le Covid-19

Le groupe Startimes n’est pas resté en marge de la lutte engagé contre la progression du Covid-19, une épidémie responsable de milliers de morts à travers le monde.

Après plusieurs actions menées en vue d’accompagner les autorités dans cette lutte planétaire contre la pandémie du Covid-19, l’entreprise est parvenue à mettre en place un ensemble de mesures susceptibles de garantir aux populations l’accès à l’information sur cette épidémie qui a atteint des proportions inquiétantes à travers le monde.

Selon un communiqué, l'entreprise a lancé un Système d’auto-évaluation à titre informatif du COVID-19 en Afrique. Ce système propose une évaluation du risque d’infection par le COVID-19 sur la base des déclarations de ses utilisateurs.

« Il peut être considéré comme un pré-diagnostic destiné à alléger la pression pesante sur le système médical et à améliorer le niveau d’information de la population », apprend-on.

Sur la base des résultats de cet auto-dépistage, les utilisateurs peuvent prendre des décisions rationnelles sur la conduite à tenir.

Il pourra notamment leur être recommandé de se tourner vers le corps médical pour un véritable diagnostic si les risques d’infection sont élevés.

« En tant que société opérant en Afrique, StarTimes entend mobiliser ses ressources au maximum pour contribuer à la lutte contre la pandémie sur le continent. StarTimes met à la disposition du peuple africain, les informations et méthodes sur sa plate-forme de médias », a confié Amy Pang, la directrice générale du département d’Opération des produits.

Ce système est disponible sur l’application mobile StarTimes ON en français, anglais, portugais, swahili et bien d’autres langues.

Il consiste en une série de questions sur l’état de santé et les comportements du sujet, qui donnera lieu à un pré-diagnostic du risque d’infection. Le processus ne prend que quelques minutes et donne un résultat immédiat.

Co-développé par des experts d'origines diverses et organisé par l’Université Tsinghua, l’Association médicale chinoise et le groupe StarTimes, ce système fournit une évaluation sur la base des données collectées auprès de 10 millions de personnes dans 19 pays et régions.

Le système a été évalué et approuvé par un panel d’experts internationaux en préalable à son lancement officiel.