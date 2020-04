Coupé-Décalé: Après Dj Arafat, Debordo Leekunfa, nouveau roi du buzz

Près de 7 mois après le décès de Dj Arafat, force est de constater que Debordo Leekunfa est devenu le nouveau roi du buzz.

Debordo Leekunfa se présente chez Makosso et enflamme la toile

Dj Arafat était considéré comme le roi du buzz en Côte d'Ivoire. Très actif sur les réseaux sociaux, le boss de Yorogang avait cette facilité à susciter de vives polémiques autour de n'importe quel sujet.

Depuis son décès, nombreux sont les observateurs qui avaient remarqué une certaine morosité sur la toile au niveau des artistes Couper-décaler.

Cependant force est de constater que son ex meilleur ami, Debordo Leekunfa, a bel et bien pris la relève en ce qui concerne le buzz et autres clashs démesurés sur la toile.

Et cela s'est démontré avec malheureusement le décès de l'épouse du révérend général Makosso Camille, la prophétesse Tatiana Kosséré.

Reprochant au général Makosso de l'avoir accusé d'avoir sacrifié ses danseurs, morts dans un grave accident de voiture en 2016, Debordo Leekunfa avait décidé d'en faire autant lorsqu'il a appris le décès de l'épouse du pasteur Couper-décaler.

Ce qui a effectivement créé le buzz puisque toute la toile en a fait son chou gras. Ayant désormais décidé de présenter ses excuses, Debordo Leekunfa a diffusé en direct de sa page Facebook son passage au domicile du révérend Makosso.

Cette vidéo a pulvérisé les records de vues avec plus de 43 mille personnes connectées en temps réel. Tout simplement spectaculaire à une période ou la Côte d'Ivoire vit une situation assez difficile due à la propagation du Coronavirus.

Après son passage chez la famille Makosso, Debordo Leekunfa fait la Une des réseaux sociaux au point où même ses collègues artistes reconnaissent le mérite de ce dernier.

''Debordo Dj seul a gagné le pays et fini avec Corona. Hum tu es fort ! Merci pour ton soutien au vieux père Makosso. Le pardon est divin. Dieu nous pardonne tous et nous protège de tout!'', a écrit la rappeuse Nash sur son compte facebook.