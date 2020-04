Coronavirus en Côte d'Ivoire: La Chine prend le devant de la lutte

La Côte d’Ivoire compte à ce jour 194 cas de malades du Coronavirus. Face à la rapide propagation de la pandémie, l'Ambassade de Chine s'est engagée à soutenir les autorités ivoiriennes.

Coronavirus: Après le don de Jack Ma, la Chine va partager son expérience de lutte avec la Côte d'Ivoire

La lutte contre le Coronavirus est multiforme. Après 194 cas déclarés en Côte d’Ivoire, le pays se prépare au pire. Pour lui venir en aide, la République populaire de Chine par l'entremise de son Ambassade à Abidjan, s'est engagée auprès des autorités gouvernementales.

"La Chine et la Côte d’Ivoire sont de bons amis, de bons frères et de bons partenaires. Au moment le plus difficile de notre lutte contre l’épidémie, la Côte d’Ivoire, allant des hautes autorités à la population ordinaire, a accordé à la Chine un appui moral précieux et des soutiens financiers importants", déclarait récemment l'Ambassadeur Wang Xinfu.

En plus d'un premier don de 1 500 masques déjà offert à l’Institut National de l’Hygiène Publique (INHP), la Chine se prépare à livrer un autre don les jours à venir à la Côte d'Ivoire.

"Aujourd’hui, nous voyons des cas confirmés signalés en Côte d’Ivoire et nous entendons, dans un esprit de sympathie, soutenir nos amis ivoiriens dans la mesure de nos capacités", rassure le diplomate chinois.

Le samedi 02 mars 2020, notre pays recevait 100.000 masques, 20.000 kits de détection du Coronavirus, ainsi que des combinaisons de protection et des masques de protection des yeux.

Ce don du fondateur du groupe Alibaba, Jack MA, est un ouf de soulagement pour la Côte d’Ivoire. C'est toujours dans cet élan de lutte contre la pandémie du Coronavirus, que l’Ambassade de Chine en Côte d’Ivoire travaille actuellement avec les autorités sanitaires ivoiriennes et la province chinoise du Sichuan, province qui a mené une lutte remarquable contre l’épidémie, pour organiser une visioconférence permettant à des experts chinois de partager leurs expériences avec leurs homologues ivoiriens.

L'organisation d'un tel échange d'expertises, est très utile pour les autorités sanitaires nationales dans la mesure où cette visioconférence leur permettra de connaître ce qui s'est passé en Chine, mais aussi d'apprendre toutes les pratiques qui sont utiles dans la lutte contre la pandémie