Covid-19: Dr Dion Robert lance un appel aux Protestants évangéliques

En Côte d’Ivoire, le consistoire des protestants évangéliques, s’est insurgé contre l’incivisme de certains des leurs face la menace du Covid-19.

Covid-19: L'appel du pied des chrétiens évangéliques aux populations ivoiriennes

Le communiqué est signé du Dr Dion Yayé Robert. Le Consistoire des protestants évangéliques, se désole de l’inconduite de certains « hommes de Dieu » qui, par leur comportement à risque, mettent à mal les mesures de prévention et de protection arrêtées par le gouvernement ivoirien dans l’objectif de casser la chaîne de progression de la maladie à coronavirus.

« II est à rappeler que l’inconduite de certains hommes de Dieu interpellés par les forces publiques, n’est pas de manière à rendre efficace la lutte sanitaire contre le Covid-19, cette pandémie dévastatrice », a indiqué l’homme de Dieu dans un communiqué relatif au prolongement de la suspension des cultes.

Le Consistoire des Protestants Évangéliques de Côte d'Ivoire (CPECI), a par ailleurs invité le Corps Pastoral et les chrétiens protestants évangéliques de Côte d'Ivoire à la discipline et au respect scrupuleux des différentes mesures de prévention, édictées par le Conseil National de Sécurité (CNS) et le Comité des experts du ministère de la Santé et de l’Hygiène Publique.

Les Chrétiens protestants évangéliques, conformément à la mesure d’interdiction de tout rassemblement de plus de 50 personnes arrêtée par le Conseil national de sécurité mi-mars dernier, avait appelé les responsables des lieux de culte, membres du Consistoire des protestants évangéliques, à la suspension des cultes dans les temples comme recommandé par le CNS dans sa déclaration du 17 mars dernier. Cette mesure, a rappelé Dr Yaye Dion Robert, est reconduite jusqu'à nouvelle ordre.

Il a par ailleurs appelé tout le Corps de Christ à la multiplication des moments de jeûne et prière sur toute l'étendue du territoire national, jusqu’à la fin de cette situation.

« Ces moments de jeûne et prière éclatés, marquent le début d'une flamme de prière fervente qui doit demeurer constamment allumée dans tous les cœurs, dans toutes les maisons et dans tous les ménages qui confessent Jésus-Christ de Nazareth en Côte d'Ivoire », a expliqué le premier responsable du Consistoire des protestants évangéliques.