Après Dj Arafat, Al Moustapha échappe à la mort: Ce qui s'est passé

Quelques mois après que le pasteur David Aimé Jérémie a annoncé un malheur sur l'ex boucantier Al Moustapha, l'on apprend que ce dernier aurait eu un grave accident de circulation. Toute la vérité sur cette affaire.

Al Moustapha a effectivement eu un accident mais...

Le pasteur David Aimé Jérémie, l'homme qui avait révélé avoir reçu le pouvoir de Dieu afin de ramener Dj Arafat à la vie, dans l'une de ses prédications, avait annoncé un malheur sur un personnage très influent du showbiz ivoirien qui n'est autre qu'Al Moustapha.

''Il y a aussi un homme du show-business qui s'appelle Al Moustapha. Dites-lui de se ressaisir. J'ai vu que le mois de Mars 2020 n'est pas bon pour lui. Je ne le connais pas personnellement mais s'il cherche à entrer dans les bois sacrés, cela ne va pas l'arranger. Alors qu'il se repente sincèrement'', avait affirmé l'homme de Dieu.

Des révelations auxquelles Al Moustapha n'a accordé aucune importance. «C’est Dieu seul qui donne la vie et c’est le même Dieu qui la reprend. Le jour où Dieu dira que ma mission sur terre est finie, je m’en irai tranquillement. Lui, Pasteur Jérémie, n’est pas Dieu le Père. Comment toi un homme de Dieu, c’est toujours aux hommes publiques, aux personnes célèbres, que tu t’en prends sur les réseaux en évoquant leur malheur et leur mort. Je ne vais pas l’appeler. Je ne vais pas porter plainte contre lui non plus. Je le laisse avec sa conscience», avait-il répliqué.

Après le mois de Mars, l'on apprend ce dimanche 5 avril qu' Al Moustapha aurait été victime d'un grave accident de circulation sur la route d'Assinie.

''Urgent! urgent! urgent! Al Moustapha victime d'un grave accident de la circulation en partance pour Assinie. Il serait dans le coma'', a écrit Chico lacoste, l'ancien manager du groupe Magic Diezel, sur son compte facebook.

Une information qui a aussitôt enflammé la toile, suscitant de nombreuses réactions de la part des internautes dont la plupart ont rappelé les révélations du pasteur David Aimé Jérémie.

Cependant un ami très proche d'Al Moustapha, Abou de Kabongo, également acteur du show-biz ivoirien, est monté au créneau pour apporter des précisions.

''Al Moustapha, c'est mon frère...Il a fait un petit accident certes mais ça date de trois à quatres jours. II va bien. Il n'est pas dans le coma... Je l'ai eu au téléphone il y a 45 mn. Il va bien...", a-t-il soutenu dans une vidéo publiée sur Facebook.

Le pasteur David avait également annoncé que l'arrangeur Bebi Philip sera frappé par un terrible malheur dans le mois de juillet 2020 si celui-ci ne se confiait pas réellement à Dieu.