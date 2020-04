Le beau geste de Carmen Sama envers Kedjevara

Près de huit mois après le décès de DJ Arafat, sa veuve, Carmen Sama, essaie tant bien que mal de reprendre goût à la vie. La mère de Rafna, qui a perdu son homme dans un tragique accident de moto le 12 août 2019, continue de recevoir le soutien des acteurs du showbiz ivoirien. C'est dans ce sens que Kedjevara avait comblé la fille du Daishikan lors de la récente fête de Noël. Mais aujourd'hui, c'est au tour de la "mère de la Chine" de manifester sa solidarité au patron de la structure18 avril production.

Carmen Sama soutient Kedjevara pour sa nouvelle émission

Le 12 août 2019, le destin a porté un coup dur à Carmen Sama, l'ancienne compagne de Houon Ange Didier, plus connu sous le nom Arafat DJ.

Ce jour-là, la star du couper décaler a perdu la vie dans un accident de moto dans la commune de Cocody, au quartier Angré.

Le fils de feu Houon Pierre et de Tina Glamour quittait brutalement la terre des hommes au moment où sa carrière musicale connaissait une ascension fulgurante.

Les "Chinois", surnom donné aux fans de l'ancien roi du couper décaler, n'arrivaient pas à croire que le Zeus d'Afrique venait de les abandonner.

Carmen Sama, l'ex-compagne de l'auteur de la célèbre chanson "Jonathan", n'en revenait pas. Et dire que son chéri venait de l'épouser coutumièrement et tous deux envisageaient de convoler en justes noces.

"Tu as laissé les personnes que tu aimais le plus au monde, et tous les préparatifs du mariage ? Finalement, j’épouse qui dans environ 4 mois ? Et Rafna ? ", avait déclaré la jeune dame un mois après le décès du Daishikan.

Fort heureusement, dans le milieu du couper décaler, les artistes ont été spontanément aux côtés de Carmen Sama dans cette douloureuse épreuve qu'elle traverse.

Cela a été le cas de Kedjevara DJ qui s'est rendu chez la veuve d'Arafat à l'occasion de la dernière fête de Noël. Le boss de 18 avril production avait les bras chargés de cadeaux pour la petite Rafna, la fille de l'ex-patron de la Yorogang.

Des mois plus tard, c'est au tour de Carmen Sama de soutenir Kedjevara. En effet, ce dernier portera désormais le chapeau d'animateur d'une émission musicale diffusée sur les réseaux sociaux.

La veuve d'Arafat a posté un message sur son compte Instagram demandant à ses followers de suivre le nouveau programme.

"Je vous invite tous à regarder l’émission de mon grand frère", a écrit la "mère de la Chine". Ce geste a été fort apprécié par Kedjevara.