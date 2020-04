Vegedream au cœur d'un scandale: Sa femme l'accuse de violence

Que se passe-t-il au sein du couple Vegedream ? La star française est au centre d'un véritable scandale. Son épouse l'a ouvertement accusé de violences conjugales après qu'elle a découvert son infidélité. Shauna a posté des photos d'elle où on la voit avec des blessures au cou. L'affaire fait grand bruit actuellement sur la toile.

Vegedream a-t-il tabassé son épouse ?

"J’en suis réduite à dévoiler mes réseaux sociaux pour me faire entendre et qu’il prenne conscience de ses actes." Tel est le message laissé par Shauna, épouse du chanteur français Vegedream, sur son compte Instagram. La jeune dame est allée plus loin en révélant que son conjoint l'a battue. "Ce n'est pas du tout dans mes habitudes de passer par les réseaux sociaux, mais là, il m'est arrivé quelque chose de très grave que je ne souhaite à aucune femme", a-t-elle écrit.

En fait, la dulcinée de Vegedream affirme avoir découvert que son homme la trompe et a inventé des rumeurs sur son compte. Poursuivant, Shauna mentionne que lorsque le sujet a été abordé avec le concerné, celui-ci a levé la main sur elle. "Je me suis sentie dans l'obligation de partager. En le mettant au pied du mur, au lieu d'assumer comme un vrai homme, il n'a pas pu répondre autrement que par les coups", ajoute-t-elle.

Devant ces graves accusations portées contre sa personne, Vegedream n'a pas mis de temps pour répondre. L'auteur de la célèbre chanson Ramenez la coupe à la maison a démenti les allégations de son épouse. "Les hommes mentent, mais pas les caméras de surveillance ! Donc moi, je suis un chat pour te griffer comme ça ? Par pitié, ne croyez pas tout ce que vous voyez à très vite merci. Malgré ça, je ne salirais jamais 3 ans de relation, la justice s’en chargera", s'est-il exprimé sur Twitter. Le couple de Vegedream survivra-t-il à cette affaire ?