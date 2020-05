Tout se complique pour l'activiste pro-Gbagbo, Serge Koffi le Drône

Interpellé le 7 mai dernier à Yopougon Sogephia, Yapo Ebiba François Fiacre ou encore « Serge Koffi le drône », cyber-activiste pro-Gbagbo, a été présenté à la presse, ce mardi 12 mai 2020.

Arrêté jeudi dernier, ce qui est reproché au cyber-activiste Gbagbo, "Serge Koffi Le Drone"

Il était l’objet d’une vingtaine de plantes et activement recherché par les services de la police nationale. Le nommé Yapo Ebiba François Fiacre alias "Serge le Drone" est tombé le jeudi 7 mai dernier, dans les mailles de la police.

Il lui est reproché des faits graves de trouble à l’ordre public, incitation à la haine, appel à la rébellion et à la destruction de biens publics, diffamation et injures sur internet.

Des informations livrées par la police nationale via la plateforme Police Secours, il ressort qu’au terme de son interrogatoire, le mis en cause a reconnu être propriétaire de deux comptes avatars, « Serge Koffi Le Drone » et « Sekongo Koné ».

Par ces canaux, l'imprudent se permettait de divulguer des informations peu crédibles encore moins vérifiées auprès des sources officielles.

« Il prétend informer les populations mais ne prenait pas le temps de vérifier la véracité des informations qu'il recevait de ses sources moyennant de l'argent», revèle la police nationale dans son communiqué.

Ajoutant que l'exploitation des données scientifiques trouvées en sa possession par la Plateforme de Lutte contre la Cybercriminalité ( PLCC), a permis de découvrir des preuves qui l'incriminent.

«N'étant pas journaliste mais plutôt informaticien, ses sources proviennent de la politique, des forces de défense et de Sécurité dont l'objectif est de créer la discorde, la diffamation, l'incitation à la haine et à la révolte », confie notre source.

Au regard de la gravité des faits qui lui sont reprochés, ce supposé proche du FPI pro-Gbagbo, sera présenté dans les prochaines heures, devant les tribunaux pour y répondre de ses actes.