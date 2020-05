Deuil: Aka Aouelé et la Promotion PMD 2012 aux côtés de la famille Guillain Koffy

Les présentations des condoléances à la famille éplorée du couple Guillain Koffy, tué samedi dernier dans un accident de voiture, ont démarré au domicile paternel à Cocody.

Le Ministre Aka Aouelé et la Promotion PMD 2012 ont présenté leurs condoléances à la famille de Guillain Koffy

Le samedi 23 mai 2020, alors que Guillain Koffy, Directeur général de la compagnie des caoutchoucs du Pakidie, son épouse Koffy née Adonis Laurence, professeur en pédiatrie, et leur garçon Koffy Emmanuel, âgé de 13 ans, effectuaient leur sport matinal à Cocody-Angré, ils ont été percutés mortellement par un véhicule de marque Hyundai, immatriculé 4974 JE 01. Un accident de trop qui a plongé la Côte d’Ivoire dans la consternation au regard même des circonstances du drame, qui suscitent à la fois colère et indignation.

Selon le procureur de la République, le véhicule impliqué dans l’accident, avait à son bord trois personnes dont le conducteur âgé de 23 ans et dépourvu du permis de conduire. Ces individus qui revenaient d’un bar, après une nuit de beuverie, ont effectué, ''au mépris de toute règle élémentaire de prudence, une course poursuite avec un autre véhicule de marque Mercedes immatriculé 7150 FU 01''.

Ce serait donc lors de cette ''course à une vitesse excessive'', que le conducteur du véhicule en question a fait une sortie de route et a percuté violemment le couple Guillain Koffy et leur fils, décédés sur le champ. Après avoir conduit une délégation sur le lieu de l’accident le lendemain dimanche 24 mai pour y deposer des gerbes de fleurs, Olga Kouassi, Présidente de la Promotion PMD 2012 du MDE Business School Abidjan et Barcelone, s’est rendue, mercredi 27 mai au domicile de la famille éplorée.

Mais cette fois, accompagnée de l’ensemble des membres de la Promotion PMD 2012. Au nom de la délégation, le porte-parole Abou Touré a rappelé que Guillain Koffy était un membre de ladite promotion, dont l’annonce du décès a plongé ses ‘’frères’’ dans une profonde tristesse. «Nous sommes venus nous associer à la famille et lui dire que nous souhaitons prendre toute notre part dans l’organisation des obsèques mais aussi continuer de prier pour lui, son épouse et leur fils Emmanuel», a-t-il déclaré, la voix étreinte par la douleur.

Bien avant la Promotion PMD 2012, c’était le Ministre de la Santé et de l’Hygiène publique, Dr Aka Aouelé, par ailleurs Ministre de tutelle de la défunte professeur Laurence Adonis-Koffy, qui était venu prendre sa part de deuil.