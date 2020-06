A la tête d'un "commando", Charles Blé Goudé lorgne le pouvoir

Charles Blé Goudé a accordé une interview au confrère France 24, le jeudi 4 juin 2020. Au cours de cet entretien, le président du COJEP a annoncé la création prochaine d'une coalition politique dont il sera le leader.

Charles Blé Goudé, sa coalition politique avec des syndicats et groupes de pression

28 mai 2020, la Cour pénale internationale (CPI) décidait de l'allègement des restrictions imposées à Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé lors de leur mise en liberté sous conditions. Les deux Ivoiriens sont donc libres de leurs mouvements et peuvent désormais voyager dans n'importe quel pays membres de la CPI.

Mais pour l'ancien président ivoirien et le ministre de la Jeunesse de son dernier, le souhait ardent est de rentrer dans leur pays, la Côte d'Ivoire.

En interview de La Haye par vidéoconférence avec France 24, le Président du Congrès panafricain pour la justice et l'égalité des peuples (COJEP) a à nouveau réitéré ce voeu. « C'est mon souhait de rentrer en Côte d'Ivoire bientôt », a-t-il déclaré.

Mais qu'il soit en Côte d'Ivoire ou à l'extérieur, l'ancien leader des jeunes patriotes déclare avoir son mot à dire dans la prochaine élection présidentielle. Et même s'il déclare ne pas être candidat, tant que son mentor Laurent Gbagbo est encore politiquement actif, il annonce tout de même être porté à la tête d'une coalition, dans un très proche avenir afin de peser sur ce scrutin et mettre les hommes politiques devant leurs responsabilités.

« Avec d'autres organisations de la société civile, avec des associations, avec des syndicats qui m'ont sollicité pour diriger une coalition, je puis donc vous annoncer que d'ici le 13 juin, je serai certainement à la tête d'une coalition qui va porter la voix des Ivoiriens », a-t-il annoncé.

Avant de donner les objectifs assignés à cette coalition : « Je suis en train de m'organiser avec certains camarades pour que le vote puisse avoir tout son sens. C'est-à-dire que le vote de chaque Ivoirien compte et que désormais, les promesses électorales ne puissent pas engager ceux qui y croient dans notre pays, mais ceux qui les font... Qu'on ne puisse plus faire des promesses aux Ivoiriens et ensuite revenir cinq ans plus tard. »

Le ton est donc donné. Acquitté par la CPI et désormais libre de ses mouvements, Charles Blé Goudé entend influencer la scène politique ivoirienne avec la coalition annoncée.