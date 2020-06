Titrologie du 8 juin 2020 : "Tout s'accélère pour le retour de Gbagbo"

La titrologie de ce lundi 8 juin 2020 fait un large écho des tractations autour du retour en Côte d'Ivoire de Laurent Gbagbo, ainsi que les mics-macs qui entourent la désignation du candidat du PDCI à la présidentielle de 2020.

Titrologie : Des jours sombres s'annoncent pour le PDCI

Depuis l'allègement des restrictions de Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé, leur retour en Côte d'Ivoire est au coeur de l'actualité ivoirienne et internationale. La Titrologie de ce lundi en a donc fait sien. "Tout s'accélère pour le retour de Gbagbo à Abodjan", annonce d'entrée Le Quotidien d'Abidjan. La procédure ouverte contre les deux Ivoiriens à la CPI n'est cependant pas à son terme. "Les dates prévues pour l'appel dans l'affaire Gbagbo et Blé Goudé", révèle L'Inter. Toutefois, "Le Pr Pierre Kipré parle du projet de Gbagbo" dans les colonnes de Le Temps.

Le Nouveau Courrier, barre sur sa manchette des propos du SG du FPI, Assoa Adou : "Gbagbo n'a pas besoin d'autorisation pour rentrer en Côte d'Ivoire." L'Essor ivoirien, rappelle pour sa part : "Blé Goudé, l'homme du passé qui traine un lourd passif."

La désignation du candidat du PDCI à la Présidentielle 2020 est également au coeur des débats dans la presse ivoirienne de ce jour. "Le PDCI lance l'appel à candidatures", annonce Le Nouveau Réveil. Et pourtant, Le Matin prévient : "Des jours sombres s'annoncent pour le PDCI." Car pour L'Expression : "Bédié est de plus en plus contesté." Le Sénateur Allomo Paulin clash le Sphinx de Daoukro à la Une de Le Rassemblement : "Bédié a toujours été le problème de notre pays." Mais, pour Le Bélier intrépide "Bédié fait mentir ses détracteurs".

Un autre front s'ouvre cependant contre Pascal Affi N'Guessan, le président de l'autre tendance du FPI. "Gnamien Yao corrige Affi", peut-on lire à la Une de Dernière Heure. Avant que L'Heritage ne vienne porter l'estocade à l'ancien Premier ministre de Gbagbo : "Affi, ce tonneau vide qui fait beaucoup de bruits."

Pendant ce temps, le RHDP continue de "vendre" son candidat : "Les Ivoiriens vont choisir la continuité" avec AGC, pour qui "Abdourahmane Cissé ratisse large", titre Le Patriote, quotidien proche du pouvoir. "Notre stratégie pour faire gagner Gon Coulibaly est en marche", révèle KAder Fofana, un cadre du RHDP, à la Une de Le Sursaut.

Pendant ce temps, le Coronavirus gagne du terrain à travers la Côte d'Ivoire. "Un Cafop fermé", "Une centaine d'élèves-maître en quarantaine à l'INJS, apprend-on de Soir Info. En dépit de la propagation de cette maladie, Le Jour Plus, révèle "comment les professionnels du sexe ont géré leur bizi pendant le confinement".