PDCI-FPI: Bédié déclenche une nouvelle crise entre Affi et Gbagbo

La tendance du Front populaire ivoirien (FPI) se réclamant proche de Laurent Gbagbo, a signé, jeudi 4 mai 2020, un accord cadre avec le parti démocratique de Côte d’Ivoire (PDCI).

FPI: Affi N'guessan s'insurge contre les actions unilatérales du camp Laurent Gbagbo

La branche légale du Front populaire ivoirien n’a pas tardé à réagir à l’accord politique signé, jeudi 4 mai 2020, entre le PDCI-RDA et la dissidence du parti, proche de Laurent Gbagbo. L'accord signé engage le parti leader de la gauche ivoirienne dans un deal politique avec la formation politique dirigée par le sphinx de Daoukro. Au sein d’un comité paritaire dénommé CNPC, Henri Konan Bédié et le camp Gbagbo demandent à leurs militants respectifs, de collaborer pour préparer la prochaine élection présidentielle dont le premier tour est programmé pour le 31 octobre.

Ils ont, à cet effet, demandé à tous les responsables de base de leurs partis respectifs de « mettre l’accent dès maintenant » sur la nécessité pour leurs militants d’acquérir leur carte nationale d’identité et de s’inscrire massivement sur les listes électorales. « Le FPI informe l'opinion publique nationale et internationale qu'il n'est nullement signataire d'une plateforme dénommée CNPC», a clarifié le camp Affi N’guessan dans un communiqué signé du secrétaire général du parti, Issiaka Sangaré.

Le FPI est en crise depuis bientôt 6 ans, et pour la tendance du parti dirigée par Pascal Affi N'Guessan, la priorité devrait être accordée à la réunification du parti dans la perspective de la prochaine élection présidentielle, et non de privilégier des actions unilatérales avec le PDCI.

«N'est-il pas paradoxal de privilégier les actions unilatérales avec le PDCI alors même que l'unité du parti espérée par la majorité des militants et l'ensemble de nos concitoyens conforterait la base du parti pour engager des alliances tactiques plus offensives de l'opposition? », interroge-t-il. Puis d'ajouter: « Le FPI invite instamment l’ensemble des camarades à favoriser les actions de cohésion dans la dynamique de l'unité du parti ».

Le camp Affi N’guessan rappelle qu'il reste fermement attaché au principe de l'unité du parti tel qu'il s'y est engagé lors de l'audience accordée par le Président Laurent Gbagbo au Président du FPI, Pascal Affi N'guessan les 3 et 4 janvier 2020 à Bruxelles. Aussi, la convocation du congrès unitaire demeure-t-elle sa priorité conformément au vœu clairement exprimé par le Président Laurent Gbagbo. Mais reste à savoir si ce nouvel accord PDCI-FPI ne déclenchera pas une nouvelle crise entre Gbagbo et Affi N'Guessan...