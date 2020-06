A 5 mois de la présidentielle 2020, qui veut briser Hamed Bakayoko?

Hamed Bakayoko, ministre ivoirien de la Défense, assurant depuis plus d’un mois l’intérim du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, fait l’objet d’une grave accusation de trafic de drogue.

Une cabale contre Hamed Bakayoko éventrée: Le Ministre d’Etat visé mais pas concerné

Hamed Bakayoko est cité, depuis le week-end, dans une affaire de trafic intercontinental de stupéfiants. Cette information est le résultat d’une enquête qu’aurait effectué, dans le courant de l’année 2019, deux journalistes d’investigation, travaillant pour le magazine internationale Vice Media, après un séjour en Côte d’Ivoire dans le but d’enquêter sur le trafic de drogue qui s’opèrerait depuis le port d’Abidjan jusqu’à de grandes capitales européennes.

Ce serait donc depuis le 27 mai 2020 que ces deux journalistes: Nicholas Ibekwe, d’origine nigériane, et Daan Bauwens, belge, ont entamé la publication de leur enquête sous forme d’articles numérotées de 1 à 5 et dont la partie 3, est tout simplement ’’fracassante et accablante’’ pour le ministre d’Etat, ministre de la Défense de Côte d’Ivoire.

Pour ne pas laisser prospérer longtemps ce qu’il considère comme une ‘’cabale’’ contre sa personne, Hamed Bakayoko a rompu le silence. Et contrairement à ses habitudes, le Maire d’Abobo a réagi à ces ‘’allégations portées contre (lui) sur les réseaux sociaux’’. « Ces allégations vont à l’encontre de mes principes de vie et sont de nature à jeter le discrédit sur mon pays, en raison des fonctions que j’exerce. Au regard de ces insinuations extrêmement graves et diffamatoires, j’ai décidé de porter plainte contre Messieurs Ibekwe Nicholas, Daan Bauwens et les relais », a-t-il menacé.

Pour ceux qui doutent encore sur la probité et le sens élevé des affaires publiques de l’actuel ministre de la Défense, Hamed Bakayoko leur fait une piqûre de rappel du temps qu’il était en charge de la sécurité en Côte d’Ivoire. «Pendant plus de 07 ans et celles actuelles de la Défense, les résultats obtenus dans la lutte contre la drogue sont mondialement reconnus. Ces actions qui se sont soldées par de nombreuses arrestations, saisies et démantèlements de réseaux mafieux, ont valu des félicitations internationales à la Côte d’Ivoire », a-t-il fait savoir.

Mais qui sont ces personnes qui se cachent derrière ‘’cette orchestration grossière dont le dessein n’échappe à personne’’? Pourquoi, alors que nous sommes à quelque 5 mois des élections présidentielles et au moment où les spéculations vont bon train sur l’état de santé jugé précaire du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, candidat du RHDP, de pareils écrits sont pondus sur son intérimaire à la primature?

Hamed Bakayoko gênerait-il des interêts de personnes tapies dans l’ombre qui le soupçonneraient de prendre leur place? Pourquoi fait-il l’objet d’un tel lynchage médiatique alors qu’il a volontairement tu ses ambitions présidentielles au profit de la candidature d’Amadou Gon Coulibaly?

«La stratégie de ces personnes est simple. Ils savent pertinemment que le ministre Hambak est l’une des personnalités les plus aimées de la globosphère politique ivoirienne. Il est plus aimé au sein de certains partis de l’opposition que certains leaders de ces partis. Cette situation les dérange et c’est ce qu’ils veulent faire cesser. Sauf qu’après avoir tout tenté, ils font sortir une carte qui ne tient pas », croit savoir le promoteur de spectacles, Souleymane Kamagaté.

Loin de se laisser gagner par le découragement, celui que l’on appelle affectueusement Le Golden Boy tient à rassurer sur son moral. «Cette énième cabale n’entamera pas notre détermination au service de la nation. En Côte d’Ivoire, dans mon pays, ma réputation est faite, elle est pure et sans tâche, n’en déplaise aux aigris et aux conspirateurs », a lâché Hamed Bakayoko dans une mise au point, lundi 08 Juin 2020.