Benjamin Tehe (LIDER) : "La CEI est une caisse de résonance du RDR"

À l'approche de la présidentielle du 31 octobre 2020, Benjamin Tehe, cadre de Liberté et démocratie pour la République (LIDER), partage ses craintes avec les Ivoiriens. Le délégué régional à l'implantation Allemagne Autriche du parti de Mamadou Koulibaly a vivement interpelé Ibrahim Coulibaly Kuibiert, le président de la Commission électorale et indépendante (CEI), à propos des dangers qui pointent à quelques mois de l'élection majeure en Côte d'Ivoire.

Benjamin Tehe exprime ses craintes à l'approche de la présidentielle

La Commission électorale indépendante (CEI), présidée par Ibrahim Coulibaly Kuibiert, se prépare à organiser la présidentielle à l'issue de laquelle sera connu le successeur d'Alassane Ouattara, qui a décidé de ne pas briguer un 3e mandat. Mais des acteurs du monde politique dénoncent la composition actuelle de la commission électorale. Dans une note dont copie nous est parvenue, Benjamin Tehe, proche de Mamadou Koulibaly, a révélé deux problèmes majeurs qui frappent le processus électoral, celui de la forme et du fond. "Cette CEI est la gâchette du déclenchement d’une autre crise. Coulibaly Kuibiert, filleul du tristement célèbre Youssouf Bakayoko à la tête de cette institution nous prépare des affrontements et non une élection", a prévenu celui que l'on surnomme le "général Tehe".

Selon Benjamin Tehe, l'institution chargée d'organiser l'élection présidentielle "n’a rien d’une commission indépendante", mais se présente plutôt comme une "caisse de résonance du RDR". Poursuivant, il a exhorté Alassane Ouattara "à sauver le peu de crédit qui reste à la Côte d’Ivoire en matière d’organisation d’élection", car confie-t-il, le processus électoral se déroule "dans la cacophonie, le désordre et sur fond de crise sanitaire". Le délégué régional à l'implantation Allemagne Autriche au sein de LIDER a également fait savoir que son parti politique est prêt à conquérir le fauteuil présidentiel. "Nous sommes au stade des projets de société. C’est à ce niveau que réside toute la différence entre LIDER et les autres. Qui ne voudrait pas avoir les papiers de sa terre ? Qui ne voudrait pas voir la fin des monopoles de grandes sociétés prédatrices de nos économies ? Qui ne voudrait pas être libéré enfin du joug colonial économique avec la fin du franc CFA ? Qui ne voudrait pas avoir une école de qualité et dont les acteurs soient motivés ?", a-t-il cherché à savoir.

Convaincu que "le candidat de LIDER est avec humilité, de loin celui qui met l’homme au centre de son projet de société", Benjamin Tehe annonce sans sourciller la victoire de Mamadou Koulibaly à la présidentielle du 31 octobre 2020.