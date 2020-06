Oscar le motard fait des révélations sur la moto qui a tué DJ Arafat

L’ami intime de Feu Dj Arafat, Oscar le motard, a fait des révélations sur la moto avec laquelle le boss de la Yorogang a eu son tragique accident.

Oscar le motard: ''La moto avec laquelle Arafat a eu l'accident n'était pas à lui''

De son vivant, le roi du Couper décaler, Ange Didier Houon alias Dj Arafat, a fait savoir que le dénommé Oscar le Motard était un ami de très longue date, qu’il a connu lorsqu’il était encore dans la galère et ce dernier a véritablement contribué à son succès dans la musique.

Partageant une passion commune qui est l’amour de la moto, les deux hommes se sont rencontrés dans le courant des années 2000 à la Rue Princesse de Yopougon et ne se sont plus jamais séparés jusqu’au 12 août 2019, jour du décès du Beerus Sama.

10 mois après le décès d'Arafat qu’il considérait comme son propre petit-frère, Oscar le motard, invité sur le plateau de l’émission Peopl’Emik de La 3, a fait savoir qu’il n’a pas de regret d’avoir partagé la même passion que Dj Arafat car la moto a joué un rôle assez important dans le succès de l’artiste.

Il a également fait des révélations sur la moto avec laquelle Dj Arafat a eu l’accident qui lui a ôté la vie. Oscar le motard a confié que cette moto n’appartenait pas Dj Arafat mais plutôt à un certain Jo Bleck, un motard et vendeur de moto.

"Arafat m’a appelé un soir pour qu’on aille faire des démonstrations pour la promotion de son titre Moto Moto. Je lui ai dit que je ne pouvais plus faire de moto à cause de mon accident et que j’allais les suivre en voiture. Donc je lui ai donné le numéro de tous les motards de Marcory et ils se sont croisés au grand carrefour de Koumassi. Arafat n’avait pas encore la moto avec laquelle il a fait l’accident; il avait sa moto à lui, il a essayé de faire une phase et la chaîne de sa moto s’est coupée. Donc il fallait qu’il quitte les lieux parce que la foule commençait à s’attrouper dans le coin . C’est ainsi que Jo Bleck lui a prêté la moto sur laquelle il était, le temps de réparer celle d’Arafat. C’est ainsi qu’il est rentré en possession de cette moto… ça, c'était à deux jours de l'accdent... ‘’, a expliqué Oscar.

Avant d’ajouter : ‘’Le lendemain, Arafat m’appelle, il me dit: Oscar, viens chez moi, il y a un problème, c’est toi qui peut arranger ça. J’arrive, il me dit: allons dans mon garage et il me présente la moto. Je lui dit qu’elle appartient à Jo Bleck mais il y a quelqu’un qui a déjà avancé 4 millions sur 6 millions pour l’acheter... Il me dit: Jo Bleck, c’est ton gars. Va gérer ça avec lui. Je prends cette moto, je vais payer petit à petit… Et moi, je suis allé voir Jo Bleck et il a remboursé l’argent du client‘’.