La traitant de sorcière, un pasteur bat sa fille en direct sur Facebook

Un homme répondant au nom de Otchoumou Franck, se disant pasteur, a été arrêté par la police ce mardi pour avoir tabassé sa fille qu’il soupçonne d’être une sorcière.

Un prétendu pasteur bastonne sa fille et se fait arrêter par la police

Un fait assez surprenant mettant en cause un prétendu homme de Dieu s’est produit ce mardi 16 juin 2020 au 2 plateaux dans la commune de Cocody. En effet, un homme répondant au nom de Otchoumou Franck et qui exercerait la profession de pasteur a été mis aux arrêts pour avoir tabassé sa fille qu’il accuse d’être une sorcière.

Ce dernier s'est même permis de diffuser la scène de la bastonnade en direct sur Facebook. Chose qui a alerté de nombreux internautes qui ont aussitôt sollicité l'intervention des forces de l’ordre. L’information de son arrestation a été rendue publique par Police Secours qui a relaté les faits dans les moindres détails.

"Ce jour, Police Secours est alerté par un membre de ce qu’un individu se disant "pasteur" serait en train de faire subir des violences à sa fille qu’il traite de sorcière et en direct sur Facebook. Les faits se passeraient aux 2 plateaux précisément au quartier Colombie. Toute suite, les administrateurs ont pris connaissance de la fameuse vidéo et ont aussitôt alerté le commissariat le plus proche à savoir le 12è arrondissement‘’, informe la plateforme policière.

Très vite, le Commissaire Coulibaly a immédiatement dépêché une équipe dirigée par un officier sur les lieux, en plus d'une équipe du Groupement des Sapeurs pompiers (GSPM). Mais ces équipes vont être confrontées à un refus du père d’ouvrir la porte.

"Pendant ce temps, la petite fille dont nous ignorons l’âge, subissait toutes sortes d’agressions. Les policiers, sur ordre de Madame le commissaire, ont réussi à avoir accès à la maison et ont mis aux arrêts le Pasteur du nom de Otchoumou Franck. La jeune fille a été automatiquement prise en charge par un médecin", renseigne la plateforme.

L’information s’est très vite répandue sur la toile, suscitant l’indignation de plusieurs internautes. ‘’Ce monsieur est un pasteur ? Je me demande ce qu’il enseigne à ses fidèles (...) Si la police n’était pas intervenue, il aurait certainement tué cette fille. Ce monsieur merite la prison à vie‘’, a commenté un internaute.