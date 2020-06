Pep Guardiola a "honte de ce que les Blancs ont fait aux Noirs"

Pep Guardiola, entraineur de Manchester City, s’est prononcé, mercredi, sur la question du racisme, à l’issue du match opposant son équipe à Arsenal dans le cadre de la reprise du championnat anglais.

Pep Guardiola a honte

En soutien au mouvement « Black lives matters » créé pour dénoncer le racisme contre les noirs, les joueurs de Manchester City et ceux d’Arsenal ont posé un genou au sol avant de débuter le match qui les opposait en Premier League. Au terme de la rencontre facilement remportée par son équipe, Pep Guardiola, entraineur de City a eu des mots forts contre le racisme.

« On devrait envoyer un millier de millions de messages aux personnes noires. Cela fait plus de 400 ans qu'on fait ce que l'on fait à ces gens adorables. Je suis gêné; j'ai honte de ce que les Blancs ont fait aux Noirs », a déclaré l’ancien entraineur du FC Barcelone. Pour Pep Guardiola, « On doit faire tout ce que l'on peut faire pour rendre les gens conscients que ce n'est pas acceptable ».

L'ex-barcelonais raciste ?

Poursuivant, l’ancien footballeur espagnol a appelé à plus de solidarité envers les personnes noires. « Nous devons encore faire beaucoup de choses en faveur des personnes noires que nous n'avons pas encore faites jusqu'ici », a-t-il ajouté. Si ces propos vont sans doute et à juste titre, faire plaisir aux défenseurs de la communauté noire, ils ne font pas occulter le fait que Pep Guardiola a été récemment accusé de racisme par Yaya Touré. Le milieu de terrain ivoirien passé sous les ordres du talentueux coach à Barcelone et à Manchester City, a indiqué en 2018 que Pep Guardiola était « cruel » avec lui.

« Vous croyez vraiment que Barcelone aurait pu faire ça avec Iniesta ? J’en suis arrivé à me demander si ce n’était pas à cause de ma couleur. (…) Quand on s’aperçoit qu’il a souvent des problèmes avec des Africains partout où il passe, je me pose des questions », avait indiqué l’ex-capitaine des Eléphants de Côte d’Ivoire. Autre ex-barcelonais, Samuel Eto’o qui a eu des différends avec le technicien espagnol, a indiqué apprécier Pep Guardiola en tant qu’entraineur, « pas en tant qu’homme ».