Le Coronavirus emporte la mère de Pep Guardiola

Le Coronavirus vient d'endeuiller Pep Guardiola. La pandémie a emporté la génitrice de l'entraineur de Manchester City. Âgée de 82 ans, la nommée Dolors Sala Carrio est décédée le lundi 6 avril 2020. L'information a été donnée par les dirigeants du club anglais.

"La famille de Manchester City est dévastée et informe du décès de la mère de Pep, Dolors Sala Carrio, survenu ce jour à Manresa, ville située dans la province de Barcelone, après avoir contracté le coronavirus. Elle était âgée de 82 ans", peut-on lire sur le compte Twitter de Manchester City. Le club anglais a par ailleurs ajouté que "tout le monde associé au club envoie sa sympathie la plus sincère en ce moment le plus pénible à Pep, à sa famille et à tous leurs amis". Khaldoon Al Moubarak, président du club mancunien est également touché par ce malheur qui frappe le technicien espagnol. "Nos prières et nos sincères condoléances vont à Pep et à sa famille en cette période extrêmement triste. Lui et eux ont l'amour et le soutien de toute la famille City", a déclaré l'homme d'affaires émirati.

À l'annonce de la mauvaise nouvelle, les supporters de Manchester City ont laissé des messages de soutien à Pep Guardiola. Les fans des autres clubs anglais n'ont pas voulu manquer l'occasion de témoigner leur affection au patron du banc des Citizens.

Il faut noter qu'en France, le Coronavirus a fait une grosse victime dans le milieu du football. En effet, Pape Diouf, ancien président de l'Olympique de Marseille de 2005 à 2009, a succombé après avoir été testé positif au Covid 19. Son décès est survenu le mardi 31 mars 2020 à Dakar, au Sénégal. Il était âgé de 68 ans. L'homme a inspiré plusieurs générations de joueurs africains. La disparition de Pape Diouf est une énorme perte pour le football.