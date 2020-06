Élections à la FIF: A 35 ans, il veut battre Drogba, Sory et Idriss Diallo

A quelques semaines de l’élection du prochain président de la Fédération ivoirienne de football (FIF), un autre candidat vient de se déclarer. Ce qui porte désormais à quatre, le nombre de prétendants à la succession de Sidy Diallo.

FIF: Un quatrième candidat sort de sa tanière

Les élections à la succession de Sidy Diallo à la tête de la Fédération ivoirienne de football (FIF) continuent de susciter de chaudes discussions sur les réseaux sociaux, dans les médias, dans les quartiers et partout ailleurs.

Jamais une élection à la FIF n’avait suscité autant d'engouement. Et la candidature du meilleur buteur ivoirien de l’histoire de la sélection nationale des Eléphants de Côte d’Ivoire, Didier Drogba, en est pour quelque chose.

Alors que l’on s'attendait à ce que l’icône nationale du football soit aux prises avec deux candidats le jour du vote, un autre candidat vient de faire son entrée dans la course à la présidence de la FIF.

En plus de Sory Diabaté et d’Idriss Diallo, Didier Drogba aura également en face de lui, le jeune président du centre de formation Aeternum Football Académie : Koffi Kouadio Paul.

Agé de 35 ans, Koffi Kouadio vole ainsi la vedette à Didier Drogba en devenant le plus jeune candidat déclaré à cette élection. Il a annoncé sa candidature dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux.

« Je suis candidat à l’élection de la FIF. Nous avons des atouts qui nous permettent de pouvoir conquérir cette marche glorieuse qu’est la Présidence de la FIF. Notre candidature ne se repose pas sur une personne parce que ce n’est pas un intérêt individuel mais collectif. Nous avons mis en place un staff percutant, favorable, et tous les projets ont été étudiés, décortiqués, au niveau des centres de formation et au niveau des clubs. Nous avons la solution parce que nous voulons le changement. Et ce sont tous ces éléments concourants qui nous permettent de dire que nous avons tous les rudiments pour pouvoir mener à bon port la Présidentielle de la FIF», a déclaré Koffi Kouadio Paul qui n’avait pas l’air de rigoler comme le prétendent de nombreux internautes.