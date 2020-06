Bakayoko Ly Ramata explique les avantages de la CNI pour un citoyen

Le Professeur Bakayoko Ly Ramata, ministre de la Femme, de la Famille et de l’Enfant, qui depuis plusieurs mois, ne cesse de sensibiliser sur cette étape importante du processus électoral qui est l’établissement des pièces d’identité, a montré l’exemple.

La ministre Ly Ramata invite les Ivoiriens à se faire enrôler

La ministre Bakayoko Ly Ramata s’est fait enrôler et a encore profité de l’occasion pour appeler ses compatriotes à se soumettre à cet acte citoyen. « J’invite les Ivoiriens à se faire enrôler car c’est une étape indispensable pour l’établissement de la carte nationale d’identité, document officiel qui permet d’attester de sa citoyenneté. La CNI est la preuve de l’identité et de la nationalité d’une personne. Elle est importante pour l’établissement des documents administratifs, pour les transactions bancaires, les achats, etc. Je voudrais féliciter le ministre de l’Administration du territoire, ses collaborateurs et l’ONECI pour la mise en œuvre efficace de cette opération qui permet la modernisation de l’état civil et donne à chaque ivoirien un identifiant unique», a dit la ministre.

Le lancement de l’opération nationale d’enrôlement pour l’établissement des cartes nationales d’identité a eu lieu le 17 février à Abidjan. Plus de 11 millions d’Ivoiriens sont concernés par cette opération qui se déroule sur toute l’étendue du territoire national.