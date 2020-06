Covid-19 : L'humoriste Agalawal perdu entre la France et la Chine

L'humoriste ivoirien affectueusement appelé L’ambassadeur Agalawal a fait une drôle d’analyse qui paraît tout de même assez pertinente.

L’humoriste Agalawal face à un dilemme…

L’épidémie de Coronavirus ou de la Covid-19 a véritablement bouleversé l'univers tout entier. De nombreux pays à travers le monde sont touchés par cette pandémie qui a occasionné des milliers de morts. Une situation qui a contraint les différents Etats à prendre des décisions assez fermes telles que le confinement total de la population et la fermeture de leurs frontières.

Cependant, force est de constater que certains pays essaient de renaitre même si le virus meurtrier est toujours présent. C'est le cas de la Chine et de la France qui ont annoncé des mesures qui hantent l’esprit du talentueux humoriste ivoirien, Agalawal.

De façon humoristique, l’ambassadeur Agalawal a évoqué une situation qui, à y voir de près, semble tout de même embarrassante. ‘’Les pays africains sont dans un dilemme. Nous sommes dans une sorte de déchirement entre certaines puissances mondiales. Il y a la France avec notre cher président Emmanuel Macron qui a dit que seuls les pays qui auront mieux maitrisé leur taux de propagation de la Covid19, seront autorisés à voyager en France…D’un autre côté, on a la Chine qui a fait une autre déclaration pour dire qu'elle annulera la dette des pays les plus touchés par la Covid 19‘’, a soutenu Agalawal dans une vidéo publiée sur sa page Facebook.

Puis d’ajouter: ‘’Face à ces différents constats, Agalawal a posé le problème qui trottine dans son esprit. C’est-à-dire que, si on a beaucoup de cas, notre dette sera annulée. Si on n’a pas beaucoup de cas, on pourra partir en France. Vous voyez! ça nous déchire. Donc on ne sait pas si on doit diminuer les cas pour aller en France ou si on doit les réduire pour annuler notre dette de la Chine‘’, s'est-il interrogé.