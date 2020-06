Synergie 2020 invite le Sud-Comoé à se faire enrôler pour Amadou Gon

Le mouvement politique Synergie 2020 était à Ayamé où ses responsables ont implanté deux kiosques AGC. C'était le samedi 20 juin 2020 en présence des autorités et des populations de la commune.

Opération d'enrôlement sur la liste électorale: Les députés de Synergie 2020 installent leurs kiosques à Ayamé

Inviter les nouveaux majeurs et ceux qui n'ont jamais voté à se faire enroler sur la liste électorale en vue de la présidentielle d'octobre prochain ; telle est la mission que se sont assignée les députés membres du mouvement politique Synergie 2020.

Après les commune d'Affery et Yopougon, pour la 3ème étape de leur marche, ils se rendus dans la commune d'Ayamé. Là-bas, ils ont installé 2 kiosques AGC et offert 1000 timbres et du matériel informatique (tablettes et ordinateur) à des jeunes bénévoles.

Avec pour mission claire de renseigner, informer, assister et inciter les populations cibles (nouveaux majeurs et personnes n'ayant jamais voté ) à s'inscrire sur le listing électoral.

Pour le député Kra Paulin, secrétaire général du mouvement : «le projet pensé par Synergie 2020 est une innovation qui a pour but d’informer, de sensibiliser et de faire la promotion du candidat déclaré du RHDP, monsieur Amadou Gon Coulibaly ».

Prenant la parole, le président Kébé Mahamadou a rendu un hommage au ministre Aka Aoulé, fils de la région pour le "grand travail" qu’il abat face à la Covid 19. Il a également rendu hommage à la jeunesse du sud Comoé qu'il a invitée à se faire enrôler massivement.

Car, dira Kébé Mahamadou "la victoire du candidat du RHDP doit se faire au premier tour. Et cela ne sera possible que si les jeunes sortent pour voter massivement.

«Ne soyez pas de ceux qu’on envoie dans les rues pour casser ou pour revendiquer une victoire alors que vous n’avez pas voté parce que n’étant pas sur la liste électorale. Allez plutôt chercher la victoire dans les urnes », a conseillé le député Kébé Mahamadou.

Le président de Synergie 2020 a ensuite vanté les qualités de son candidat, le premier ministre Amadou Gon Coulibaly.

« Il faut un homme qui a étudié et qui a travaillé normalement pour poursuivre le développement de la Côte d’Ivoire. Celui qui remplit ces critères là, c’est Amadou Gon Coulibaly », a laissé entendre de député de Sago-Dakpadou (Sassandra).