Kafolo : Hamed Bakayoko annonce l'arrestation du chef du commando

Hamed Bakayoko a promis une riposte appropriée à l'attaque subie par ses hommes dans la localité de Kafolo. Au nouveau camp d'Akouédo, ce lundi 22 juin 2020, le ministre de la Défense a fait observer une minute de silence en l'honneur des soldats tombés au champ d'honneur.

Hamed Bakayoko : « Je suis très fier de la capacité de réaction de nos forces »

Dans la nuit du 10 au 11 juin 2020, l'armée ivoirienne a subi une lourde perte (11 militaires et un gendarme tués) lors d'une attaque armée présumée terroriste. À l'accueil des six blessés sur le tarmac du GATL à Abidjan, Hamed Bakayoko avait promis traquer les auteurs de cette attaque jusque dans leur dernier retranchement.

C'est ainsi que lors des opérations de ratissage lancées dans le Nord ivoirien, 27 présumés terroristes ont été appréhendés, du matériel de communication saisi et de la logistique détruite. Ces opérations ne se sont toutefois pas arrêtées, car l'armée ivoirienne, en parfaite collaboration avec celle du Burkina Faso, a déployé un impressionnant dispositif autour du parc de la Comoé pour traquer ces jihadistes.

Au cours d'une cérémonie organisée sous une fine pluie dans le nouveau camp d'Akouedo, ce lundi, le ministre de la Défense a fait observer « une minute de silence en l'honneur de nos soldats tombés à Kafolo ». S'adressant aux militaires gonflés à bloc par cette attaque, Hamed Bakayoko a tout d'abord tenu à rendre un hommage appuyé à ceux qui ont payé de leur vie dans cette attaque. Rassurant les autres de ce que le Président Alassane Ouattara, Chef suprême des armées, se tient à leurs côtés pour leur apporter le soutien nécessaire dans l'accomplissement de leur mission régalienne.

Le ministre d'État a par ailleurs révélé : « Beaucoup de ces personnes qui ont commis cet acte criminel terroriste sont sous le verrou. Hier encore, on me rendait compte des arrestations très importantes des personnes qui étaient directement en action. Et qu'on a retrouvé certaines photos dans leurs portables, qui montrent ce qu'ils ont filmé. » Puis, il ajoute : « Je suis très fier de la capacité de réaction et d'investigation de nos forces. »

Que ce soit à Grand-Bassam ou à Kafolo, le ministre Hamed Bakayoko précise que tous ceux qui étaient impliqués dans ces attaques sont en voie d'arrestation. Avant d'expliquer que le but de ces terroristes était de désorganiser les forces de défense pour mieux posséder le territoire. Il appelle donc l'armée et la Nation entière à faire bloc contre l'ennemi commun.