Tina Glamour et Marc Zopo réconciliés: L'âme de Dj Arafat soulagée

Plus de 10 mois après le décès de Dj Arafat, sa mère Tina Glamour et son oncle Marc Zopo, qui étaient à couteaux tirés depuis lors ont finalement fumé le calumet de la paix.

Marc Zopo après sa rencontre avec Tina Glamour: ''On ne peut jamais renier son propre sang, une famille reste une famille''

Cinq mois après le décès brutal de son fils, la mère de feu Dj Arafat, Tina Glamour, a accusé sa famille maternelle d'être responsable de la mort de son unique garçon. Elle s'en était même prise à sa propre mère Dandi Lou Hélène.

''Mon fils a été dérouté spirituellement (...) Donc mon fils a été victime de sorcellerie familiale, et ça vient du côté maternelle. J'assume ce que je dis parce que ce sont eux qui sont venus s'exhiber dès que mon fils est décédé. Je ne peux pas comprendre que mon fils soit décédé et qu'il y ait des gens que je ne connais même pas, qui viennent patauger dans la maison de mon fils comme des reptiles. Ils font des réunions clandestines sans m'en informer. Et qui est à la tête de ça? Ma propre mère. J'aime bien ma mère mais tu ne voles pas ce qui m'appartient. Elle n'a jamais apprécié ma relation avec Houon Pierre, le père de Dj Arafat. Qu'elle reste loin des affaires concernant mon fils. Elle fait tout ça avec un certain Marc Zopo que je ne connais même pas. Mon fils ne le connaissait pas...'', avait révélé Logbo Valentine à l'émission "Rien à cacher" sur Radio Nostalgie.

Dans la foulée, l'oncle de Dj Arafat, Marc Zopo, était monté au créneau pour dénoncer l'attitude de sa sœur. ''C’est inadmissible qu’elle vienne tenir des propos aussi choquants sur sa famille maternelle dans les médias », avait-il indiqué.

«Mais pour qui se prend-elle pour attaquer de la sorte sa famille maternelle dont je suis le porte-parole ? Tina s’est permise d’attaquer sa propre mère publiquement. On n’offense pas sa mère; c’est une malédiction en Afrique. Moi le frère de sa mère, Tina parle de moi en disant : “Ce soit disant Zopo Marc”, c’est ainsi qu’elle me traite aujourd’hui ? Mais où était Tina quand Didier est tombé et a été conduit la nuit du 11 août à la Polyclinique des Deux Plateaux suite à son accident ? C’est le lendemain du drame, le lundi 12 août à midi, qu’elle s’est amenée à l’hôpital alors que Didier avait rendu l’âme depuis le petit matin du lundi du 12 Août», avait-il répliqué sur Vibe radio.

Marc Zopo avait également désapprouvé les propos désobligeants de Tina Glamour à l'endroit d'Aurélia, la mère de Ézéchiel et de Lachoina Houon. D'ailleurs, Tina ne manquera pas de le traiter d'imposteur lors d'un récent passage à l'émission People Emik de La 3.

Ces différentes attaques ont montré clairement la mésentente qui existait entre la mère et l'oncle de Dj Arafat. Fort heureusement, les choses semblent rentrer dans l'ordre.

Marc Zopo et Tina Glamour se sont rencontrés et ont décidé de fumer le calumet de la paix comme le témoignent les photos publiées sur le compte Facebook de l'oncle de Dj Arafat.

''On ne peut jamais renier son propre sang; une famille reste une famille'', a écrit Marc Zopo. Avec cette réconciliation, c'est un nouveau départ pour la famille de Dj Arafat qui permet ainsi à l'âme du défunt de reposer en paix.