Covid -19 : Le Burkina Faso se prépare à rouvrir ses frontières

Selon le Comité national de gestion de la crise de la pandémie de la covid -19, le Burkina Faso pourrait rouvrir ses frontières dans les prochains jours. L'information a été livrée le lundi 22 juin 2020, suite à réunion présidée par Christophe Joseph Marie Dabiré, le Premier ministre burkinabè.

Covid -19, le Burkina Faso bientôt ouvert sur l'extérieur

Au Burkina Faso, les autorités se préparent à rouvrir les frontières, fermées depuis le 20 mars 2020 à cause de la maladie à coronavirus qui menace le monde entier. Le Premier ministre Christophe Joseph Marie Dabiré a conduit une réunion du comité national de gestion de la crise de la pandémie de la covid -19, le lundi 22 juin 2020. Au terme de cette rencontre, il a été annoncé la réouverture prochaine des frontières terrestres et aériennes du pays. Remi Fulgence Dandjinou, le ministre burkinabè de la Communication, a saisi l'occasion pour apporter la nouvelle sans donner de date. "« Au regard de ce qui se passe dans la sous-région, au regard aussi de ce que nous constatons, si on fait un petit panel parmi nous ici, beaucoup ne porte plus de masque. Au regard de ce que nous avons arrêté, un certain nombre de pratiques barrières, il est important que l’état d’alerte sanitaire soit maintenu. Le comité voudrait proposer au gouvernement de maintenir cet état d’alerte", a-t-il dit.

La rencontre a également permis de dresser l'état des lieux de la lutte contre la covid -19. Le Comité national de gestion de la pandémie de la covid -19 a tenu à féliciter et saluer "les acteurs de la santé pour leur engagement" ainsi que "la population pour sa compréhension dans le respect des mesures sanitaires", peut-on lire sur le site officiel du gouvernement. Il faut savoir qu'au Burkina Faso, le nombre de cas confirmés de personnes infectées par la covid -19 est de 907, avec 823 cas de guérison et 53 décès.