L'acteur Mike Danon testé positif au covid : Ce qu'il craint

Les nouvelles ne sont pas bonnes pour Mike Danon. L'acteur ivoirien a annoncé avoir été testé positif au covid -19. Il s'est exprimé à travers une publication sur sa page Facebook.

Mike Danon contaminé au covid -19

C'est Mike Danon en personne qui a livré l'information. Le célèbre acteur ivoirien n'a pas fait de mystère autour de son état de santé actuel. Dans une publication sur sa page Facebook, ce jeune homme formé aux métiers des arts et de la scène, a déclaré qu'il a été testé positif au covid -19.

"A l'instar de mes collègues ministres Amadou Gon de la Primature, Hamed Bakayoko de la Défense et primature par intérim, Patrick Achi du secrétariat général de la présidence, en ma qualité de future ministre de la Culture de la République et premier jeune candidat déclaré vainqueur des prochaines élections ( shut c'est pas un débat merci), j'ai été testé positif au covid -19", a-t-il écrit avec un brin d'humour.

Cependant, Mike Danon a tenu à rassurer ses proches ainsi que tous ses fans. "Pour l'heure, rien à signaler. Positif, mais asymptomatique. Donc on va dire, je vais bien. Je précise : je vais bien", a-t-il clarifié avant de dire qu'il ne faut surtout pas annoncer sa mort sur les réseaux sociaux.

"Si je choisis de vous le dire publiquement, c'est pour contribuer à la prise de conscience collective sur la pandémie. On le dit, on le constate chaque jour, personne n'est à l'abri, donc je vous en prie, respectez les consignes, parlez-en et surtout faites vous dépister. On croise les doigts pour la suite. D'ici là, portez- vous bien. Et que Dieu nous garde", a-t-il conclu.

Mike Danon est un véritable passionné de l'art, capable de porter plusieurs casquettes. Auteur, compositeur et interprète, l'homme se sent également bien dans la peau de directeur artistique ou encore réalisateur.