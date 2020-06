Lutte contre la covid -19 : Voici ce qui change à la frontière

Dans le cadre de la lutte contre la covid -19, les autorités ivoiriennes ont pris de nouvelles mesures qui seront appliquées aux frontières du pays. Sidi Touré Tiémoko, le porte-parole du gouvernement, a annoncé la création de 42 postes de contrôle sanitaires aux points d'entrée en Côte d'Ivoire. C'était à l'issue d'un Conseil de ministres, qui s'est tenu le mercredi 10 juin 2020.

Covid -19, 42 postes de contrôles sanitaires créés

Mercredi 10 juin 2020, Sidi Touré Tiémoko, qui s'exprimait au sortir d'un Conseil des ministres, a fait part de la création de 42 postes de contrôle visant à lutter contre la covid -19. "Au titre du ministère de la Santé et de l'Hygiène publique, en liaison avec les ministères concernés, le Conseil a adopté un décret relatif au contrôle sanitaire des personnes aux points d'entrée terrestres, maritimes, fluviolagunaires, ferroviaires et aéroportuaires", a indiqué le porte-parole du gouvernement.

Poursuivant, le ministre de la Communication et des Médias a laissé entendre que « ce décret crée conformément au règlement sanitaire international 42 postes de contrôle sanitaires aux points d'entrée sur le territoire national en vue de renforcer la sécurité sanitaire en tous points du territoire".

Il faut noter que ces différents points de contrôle seront tenus par des agents de l'Institut national de l'hygiène publique (INHP). Ceux-ci bénéficieront de l'appui des éléments des Forces de défense et de sécurité. Sidi Touré a expliqué que les centres de contrôle représentent les premiers contacts à l'entrée et les derniers à la sortie du territoire national de façon à protéger durablement les populations contre les menaces sanitaires sans entraver la libre circulation des biens et des personnes.

À la date du mardi 9 juin 2020, la Côte d’Ivoire compte donc 3 995 cas confirmés de covid -19 dont 2 045 personnes guéries, 38 décès et 1 912 cas actifs, le nombre total d’échantillons étant de 32 864.