Ligue 1 française: Devenu DJ, Djibril Cissé refoulé par Dijon

Agé de 38 ans, Djibril Cissé, ancien international français et fan de musique, est aujourd’hui DJ. Cependant, l’ex-attaquant d’Auxerre n’oublie pas les terrains et veut relever un dernier défi. Mais, ce ne sera pas du côté de Dijon.

Dijon dit non à Djibril Cissé

Loin du monde professionnel depuis 2015, Djibril Cissé est retourné à une de ses plus grandes passions, la musique. Aujourd’hui DJ, l’ancien international français participe à des soirées et des festivals où il fait écouter ses sonorités. Cependant, le fils de l’ex-international ivoirien, Mangué Cissé n’oublie pas le football.

Il a ainsi décidé de relever un dernier défi en professionnel. Celui d’atteindre 100 buts en Ligue 1 française. Actuellement bloqué à 96 buts, l’ancien joueur de l’AJ Auxerre est même disposé à jouer sans salaire pour atteindre cet objectif. Dans un entretien à So Foot, Djibril Cissé a même évoqué certains clubs pour lesquels il pourrait s’engager.

« Avant l'AJ Auxerre, j'ai commencé à Nîmes. La boucle serait bouclée. Il y aussi Dijon. J'ai du respect pour tous les clubs, ce serait un grand geste de leur part », avait déclaré l’attaquant français. Premier club à réagir publiquement à cet appel du pied, Dijon n’est pas intéressé par une collaboration avec Djibril Cissé.

« C’est de la pure blague. Je l’admirais comme joueur, mais je ne l’ai pas eu au téléphone », a expliqué Olivier Delcourt, président du club bourguignon ce jeudi dans les colonnes de l’Equipe.

Djibril Cissé « hanté » par la barre de 100

C’est en mai dernier que Djibril Cissé a exprimé sa grande envie d’atteindre cet objectif statistique. « La barre des 100 me hante, je suis resté à 96 depuis que j'ai arrêté. Il m'en manque quatre et je le vis mal, ça me rend fou », avait indiqué le joueur aux 9 buts en 41 sélections en équipe de France.

Attaquant puissant et véloce, Djibril Cissé a marqué à 96 reprises en championnat de France pour deux clubs français. D’abord l’AJ Auxerre où il formait avec les Mexes, Boumsong, Lachuer et autres Kapo, la génération dorée du club; ensuite l’Olympique de Marseille où il a évolué trois saisons puis à Bastia. Outre la France, Djibril Cissé a évolué en Angleterre, en Russie, en Italie, au Qatar et en Grèce.