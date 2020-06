Titrologie : Revue de la presse ivoirienne du samedi 27 juin 2020

La revue de presse ou la titrologie de ce samedi 27 juin 2020 est plus ou moins variée. La plupart des quelques rares journaux de ce jour se sont intéressés à l'actualité politique de la ivoirienne.

La titrologie de ce samedi est assez diversifiée

Les tractations autour des élections présidentielles d'octobre 2020 continuent d'alimenter la titrologie ivoirienne. Et c'est encore le cas ce samedi 27 juin avec le quotidien Le Rassemblement, qui affiche à sa première page : ''Rhdp, enrôlement, présidentielle/ Bictogo aux coordonnateurs: restez chez vous jusqu'aux 30 juin.'' Le journal L'Inter affiche pour sa part à sa page d'accueil : '' A 4 mois de la présidentielle, 52 Leaders quittent Soro pour le Rhdp. Meité Sindou s'en va. KKB démissionne ''. '' En tournée dans le Gontougo, le ministre Adjoumani à Bedié: Ils vont te jeter dans un trou et puis ils vont fuir. "Le premier ministre Amadou Gon est un produit de qualité'', peut on lire à la une du journal Le Matin.

Quant au quotidien pro Rhdp, Le Patriote, il affiche à sa page d'accueil : ''Malgré la crise de la Covid 19, Ouattara construit... en 3 mois, ce qu'il a fait. 78 collèges de proximité en construction. 186 localités électrifiées. 498 km de routes réhabilités. ''

Cependant Soir Info s'est intéressé aux pluies diluviennes qui s'abattent depuis quelques jours sur la ville d'Abidjan '' pluie diluviennes à Abidjan, voici les 4 communes où ça va encore faire très mal. Un enfant de 5 ans emporté par les eaux, des populations évacuées d'urgence ! Abobo, Cocody, Yopougon et Koumassi, ce qui s'est passé '', indique ledit journal, tandis que Fraternité Matin pointe à sa Une :'' forte pluie sur Abidjan, un niveau de pluie jamais atteint depuis 30 ans ''