Pluies : Après Abidjan, le Nord-Est ivoirien sous fortes menaces

Les pluies diluviennes qui s'abattent sur Abidjan continuent de faire d'énormes dégâts avec des inondations. D'autres régions ivoiriennes sont également sous de fortes menaces de la forte pluviométrie de cette saison pluvieuse.

Les régions du Hambol, Poro, Gontougo... sous la menace de fortes pluies

Anyama est encore hantée par l'éboulement meurtrier qui a causé 17 morts et de nombreuses familles sinistrées dans cette commune de la banlieue abidjanaise, le 18 juin dernier. L'émotion n'est pas encore tombée que les de fortes pluies se sont à nouveau abattues sur le grand-Abidjan, causant d'importantes inondations à travers des communes de la capitale ivoirienne.

Le quartier chic de la Riviera, à Cocody, a d'ailleurs été le théâtre de nombreux dégâts, tant matériels qu'humains, avec des eaux de ruissellement d'une intensité indescriptible. Des maisons submergées par les eaux, des routes totalement dégradées, des véhicules bloqués ou entrainés par les courants d'eaux... le spectacle était tout simplement effroyable, avec à la clef sept (7) morts.

Cependant, l'intérieur du pays n'est nullement épargné par ces déluges. À en croire le bulletin de la Société d'exploitation et de développement aéroportuaire, aéronautique et météorologique (Sodexam), publié ce vendredi 26 juin 2020, « des nuages chargés de pluie intéresseront dans les heures à venir dans le Nord-Est du pays en touchant dans l'ordre les régions du Boukani, Gontougo, Tchologo, Hambol et Poro. » Des rafales de vent et des pluies modérées ou fortes sont au menu de ces nuages qui s'amoncèlent sur le territoire ivoirien.