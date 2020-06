Football: Salomon Kalou et le Herta Berlin, c'est fini

Arrivé au Herta Berlin en 2014, Salomon Kalou, international ivoirien, quitte comme prévu le club de la capitale allemande. L’information a été rendue officielle ce dimanche

Salomon Kalou est un joueur libre

Aujourd’hui âgé de 34 ans, Salomon Kalou, international ivoirien, est désormais un joueur libre de s’engager avec le club de son choix. Le Herta Berlin club dans lequel il évoluait depuis 2014 a officialisé ce dimanche le départ de l’ancien joueur de Chelsea.

« Salomon Kalou, Per Skjelbred, Thomas Kraft, Alexander Esswein, Marius Wolf et Marko Grujic quittent le club à la fin de la saison », précise le communiqué publié par le club berlinois. Ce sont donc en tout six joueurs dont Salomon Kalou qui quittent le club.

Le Herta Berlin, faut-il le rappeler, a terminé à la 10e place en Bundesliga avec 41 points clé. L’équipe entrainée par l’allemand Bruno Labbadia compte apporter du sang neuf à son effectif pour la prochaine saison.

Départ sur la pointe des pieds pour Salomon Kalou

Salomon Kalou quitte donc le club pour lequel il a disputé 173 matchs. Arrivé en provenance de Chelsea, l’attaquant ivoirien a rapidement séduit le public de l’Olympiastadion de Berlin. Le joueur né à Oumé a marqué 53 buts et livré de belles prestations sous la tunique du Herta Berlin.

Cependant, le départ de Salomon Kalou intervient dans un contexte particulier. En effet, le frère cadet de Bonaventure a vu sa côte baisser en flèche en Allemagne.

La faute à une vidéo publiée sur les réseaux sociaux en pleine crise du covid-19. On y voyait l'attaquant au centre d’entrainement du Herta Berlin, échanger avec ses coéquipiers notamment sans aucun respect des mesures barrières imposées par le covid-19.

Choqués par la vidéo, les Allemands réputés pour leur rigueur se sont insurgés contre l’attitude du joueur. Quant au Herta Berlin, il a rapidement annoncé la suspension jusqu’à la fin de la saison du joueur ivoirien.