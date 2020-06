France : Le Premier ministre Edouard Philippe élu maire du Havre

Premier ministre français, Edouard Philippe jouait gros lors des municipales ce dimanche. Le collaborateur d’Emmanuel Macron a été élu maire de la ville du Havre.

Edouard Philippe triomphe au Havre

Le Premier ministre français, Edouard Philippe a été élu maire de la ville du Havre ce dimanche 28 juin 2020. Engagé pour le deuxième tour de l’élection municipale dans la ville, le chef du gouvernement français a obtenu 58,83 % des suffrages exprimés.

Âgé de 49 ans, Edouard Philippe avait été maire de la ville portuaire de 2010 à 2017. « Au Havre, les résultats sont nets et je voudrais remercier très sincèrement les Havrais et les Havraises qui ont continué à nous faire confiance », a déclaré le Premier ministre français.

Le taux d’abstention record (58 %) enregistré au Havre a fait réagir Edouard Philippe qui a préféré relativiser. « En France, les choix sont faits par ceux qui se déplacent pour aller voter», a-t-il rappelé.

« Il nous revient de nous engager toujours plus avant dans cette direction et de faire de notre ville cette ville exemplaire, plus douce, plus verte, plus attractive que nous voulons construire », a-t-il ajouté avant de conclure : « merci et maintenant au travail ».

Un départ du gouvernement en vue

Edouard Philippe qui a été félicité par Emmanuel Macron pour cette « belle victoire », va rencontrer le président français lundi à l’Elysée. Pour l’heure, on ne sait pas si le Premier ministre va rester en poste à Matignon.

Cependant, Edouard Philippe sort conforté de cette élection. Elu dans une grande ville, le chef du gouvernement français conserve une belle côte auprès de ses concitoyens. Selon un sondage réalisé par Harris Interactive, juste après le second tour du scrutin municipal, 55% des Français souhaitent qu'Édouard Philippe reste à Matignon.

Alors qu’un remaniement est prévu par Emmanuel Macron pour le mois de juillet, le chef du gouvernement français a toutes les cartes en main et peut voir venir.