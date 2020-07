CAN 2012: Kader Kéita donne les vraies raisons de la défaite des Éléphants

Après les révélations faites par Zokora Didier dit Maestro sur le fameux penalty manqué par Didier Drogba lors de la finale de la CAN 2012, Kader Kéita vient de faire, lui aussi, des confidences sur le sélectionneur des Éléphants à l'époque, François Zahoui.

Kader Kéita: ''Zahoui François prenait de l'argent pour aligner les joueurs''

Le sélectionneur ivoirien, François Zahoui, a marqué de façon indélébile son passage sur le banc des Éléphants de Côte d'Ivoire. Lors de la CAN 2012 au Gabon, l'ancien joueur de l'Africa Sports et ses poulains ont échoué en finale aux tirs au buts face à la Zambie.

A l’issue de cette compétition, les Éléphants ont terminé avec la meilleure attaque et surtout la meilleure défense, avec aucun but encaissé. Une belle performance qui a mis tous les ivoiriens d'accord sur les qualités du coach Zahoui.

Mais pour Kader Kéita qui était de l'expédition au Gabon, Zahoui François n'a rien d'un entraîneur. Dans une bande audio publiée sur la toile, Popito a fait de grosses révélations sur cette finale de la CAN 2012.

''Pour moi, ce n'est pas un entraîneur. Quand on me dit qu'il a signé en Guinée, je suis étonné parce qu'il n'a pas de système de jeu. Le jour de la finale en 2012, il y a toujours match nul, on rentre dans les vestiaires et tout le monde était énervé. Donc moi je dis: les gars, reposez-vous. Arrêtez de parler et récupérez. C'est vrai que l'équipe est jeune; on a accéléré pendant 20 minutes; on n'a pas marqué. Maintenant, on se calme. Zahoui est arrivé; il me dit: Kader, tais-toi. Ce n'est pas toi l'entraîneur içi... C'est Didier Drogba qui m'a défendu, en lui disant: mais coach, tu parles comment à Kader là; arrête de te comporter comme ça...'', a révélé Kader Kéita.

N'ayant pas été aligné lors de cette finale, l'ancien dribbleur ivoirien a fait savoir que le résultat du match aurait été en faveur de la Côte d'Ivoire si François Zahoui l'avait classé.

''Si moi Kader Kéita, je jure sur la tête de ma mère, sur le tombeau de mon papa, si moi Kader Kéita, je jouais ce match, on le gagnait mais Dieu a décidé que tout le monde sorte zéro... Il était dans un business pas possible. J'ai appris dans les coulisses qu'il prenait de l'argent avec des managers pour faire aligner certains joueurs. Nous sommes partis jouer pour le pays. Donc il faut mettre les joueurs qu'il faut... Zahoui François, ce n'est pas un entraîneur; il ne vaut rien. Qu'il vienne prendre les équipes de troisième division en Côte d'Ivoire d'abord avant d'aller se retrouver en Guinée'', a affirmé l'ancien joueur de l'Africa Sports.