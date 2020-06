FIF: Rendez-vous important pour Didier Drogba le 4 juillet

Engagé dans la course à la présidence de la FIF, Didier Drogba est toujours en quête du parrainage d’un groupement d’intérêt afin de valider sa candidature. Le 4 juillet prochain, une de ces associations va faire son choix.

Didier Drogba et Idriss Diallo espèrent avoir les entraineurs

Les candidats à l’élection du président de la Fédération ivoirienne de football (FIF) doivent bénéficier du soutien d’au moins un groupement d’intérêt pour voir leur candidature validée. A ce jour, seul Sory Diabaté, vice-président et candidat du bureau sortant, est parvenu à remplir cette condition. Les deux autres candidats déclarés que sont Didier Drogba et Idriss Diallo attendent toujours d’avoir un soutien. Cela pourrait arriver le 4 juillet prochain.

En effet, selon Supersport, c’est la date choisie par l’association des entraineurs et encadreurs qui a la qualité de groupement d’intérêt, pour annoncer le candidat qu’elle compte parrainer. A coup sûr, un des trois en lice apparaitra en difficulté à l’issue de cette rencontre entre les techniciens. Ce sera Didier Drogba ou Idriss Diallo. Il est certain qu’au soir du 4 juillet, un des ces deux candidats à la succession de Sidy Diallo aura 0 parrainage sur 3 possibles.

Sory Diabaté pour creuser l’écart ?

De son côté, Sory Diabaté peut aborder avec plus de sérénité le rendez-vous du 4 juillet prochain. Déjà crédité du soutien des anciens footballeurs et de celui des arbitres, l’adversaire de Didier Drogba et Idriss Diallo a déjà validé la case parrainage. Cependant, un nouveau soutien dans sa besace viendra creuser davantage l’écart et surtout mettre la pression sur ses deux adversaires.

Didier Drogba et Idriss Diallo pourraient en cas de soutien des entraineurs et encadreurs à Sory Diabaté, reconsidérer avec plus d’attention la possibilité d’une alliance. Après le choix des entraineurs, il n’y aura plus que deux groupements d’intérêt à « séduire ». Il s’agit de l’association des médecins du sport et de la très symbolique Association des footballeurs ivoiriens dont Didier Drogba est vice-président.