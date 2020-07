Excellence: Le Ministre Moussa Sanogo honoré le 25 juillet par le RECOR

L’entreprise de communication, d’évènementiel et de sondages, R.E.G RECOR Elohim Group, remet le couvert de son traditionnel diner gala de célébration annuelle de l’excellence et du mérite.

La date du diner gala annuel RECOR 4 connue

Dénommée Prix Panafricain RECOR des Meilleures entreprises, meilleurs leaders et artisans de l’émergence, la soirée gala de cette année aura lieu le samedi 25 juillet prochain à l'ivoire golf club d’Abidjan Riviera, avec pour thème: "Résilience des entreprises et institutions ivoiriennes face au Covid-19: le défi de la relance économique".

Pour le Commissaire général des Prix, le Directeur Général de REG, Paul César Ehouman Bolou, il s’agit de célébrer et d’encourager les entreprises citoyennes qui ont manifesté leur solidarité à l’égard de notre pays mais également qui ont dû malgré la crise sanitaire, réaliser des bonds qualitatifs et résister face à la pandémie.

"Nous voulons, au cours de cette soirée, magnifier toutes ces entreprises qui génèrent des emplois et créent la richesse pour leur mérite en cette période marquée par le Covid-19", a fait savoir le Commissaire général des Prix.

Plusieurs entreprises et personnalités recevront des prix dans divers domaines, au nombre desquels figure le Ministre auprès du Premier Ministre en charge du Budget et du portefeuille de l' Etat, Moussa Sanogo, dont les innovations pertinentes sous la houlette du Premier Ministre Amadou Gon Coulibaly, en termes de budget programme et d'évaluation par des séminaires bilans et ses visites régulières, au maintien du bon fonctionnement des structures sous sa tutelle, ont eu pour impact de maintenir les fondamentaux de notre budget, favoriser le financement de notre économie et générer plus de 7000 emplois en moyenne par mois. Des entreprises citoyennes dont NSE et bien d’autres se veront également honorées.